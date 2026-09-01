Américo Villarreal encabeza la Cabalgata de la Unidad

La marcha ecuestre concluyó en el Recinto Ferial del Parque Bicentenario con un festejo familiar y la inauguración de una obra.

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Con sombrero, botas y a caballo, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó este sábado la Cabalgata de la Unidad, acompañado por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y alcaldes y alcaldesas de los 43 municipios del estado.

Cerca de dos mil jinetes atendieron la convocatoria para recorrer a caballo la capital, en una de las cabalgatas más grandes que se han registrado en Tamaulipas en los últimos años.

La concentración inició desde las 10:30 de la mañana en el Lienzo Charro de Tamatán, de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, sobre la Calzada General Luis Caballero, punto tradicional de la fiesta charra en Victoria.

El contingente partió a las 11:30 horas y avanzó por toda la Calzada Tamatán, continuando por calle Democracia, Paseo Méndez y bulevar Praxedis Balboa, con cruce en la calle Cristóbal Colón (Calle 9) hacia el bulevar José López Portillo, donde el gobernador realizó la inauguración formal de la prolongación de esa vialidad.

De ahí la cabalgata siguió por la prolongación de la Avenida Carlos Adrián Avilés (Avenida La Paz) y de nuevo por Praxedis Balboa con rumbo al oriente, hasta el sector de Pajaritos, para concluir en el Recinto Ferial del Parque Bicentenario. Son entre 10 y 13 kilómetros de recorrido, según la logística oficial.

La organización corrió a cargo del Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, que encabeza José Guerrero Gamboa.

Además de los jinetes de Victoria, participaron contingentes de Nuevo Laredo, Matamoros, Altamira, Madero y el resto de los municipios, luciendo ejemplares de distintas razas y portando con orgullo la bandera de Tamaulipas.

El cierre incluyó un festejo popular, comida, música norteña y rifa de regalos para los cabalgantes y sus familias, en un ambiente netamente familiar.

La Cabalgata de la Unidad tiene un gran significado político y cultural previo al arranque formal del proceso electoral de 2027, y busca fomentar la paz, la seguridad, el trabajo conjunto entre Estado y municipios y la preservación de las tradiciones norteñas que distinguen a Tamaulipas.