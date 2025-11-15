Américo Villarreal emite mensaje sobre marcha de la generación Z

El gobernador llamó a garantizar un ambiente de paz y diálogo durante la marcha juvenil, alentando participación responsable y cautela ante la desinformación.

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya emitió un mensaje sobre la marcha de la generación Z que se realizará este sábado 15 de noviembre, en donde reiteró el pleno respeto de su gobierno, a los derechos constitucionales, de reunión, manifestación y libertad de expresión de todas, y todos los tamaulipecos.

“Reconocemos especialmente el compromiso de las juventudes que buscan expresar ideas, inquietudes y propuestas para el bienestar de nuestro estado en una sociedad participativa como la nuestra, es fundamental que cualquier expresión pública, se vea en un ambiente de paz, legalidad y responsabilidad colectiva”, señaló.

Mensaje del gobernador @Dr_AVillarreal sobre la marcha de la “Generación Z” pic.twitter.com/EcuJCExiEA — Gobierno Tamaulipas (@gobtam) November 14, 2025

En su mensaje extiende el llamado respetuoso a quienes participen, así como a los actores políticos, mediáticos y sociales, para que contribuyan a mantener la serenidad, la cordura y el respeto mutuo que distinguen a Tamaulipas.