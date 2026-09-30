Américo Villarreal destaca reducción de brecha salarial

El mandatario estatal informó que su gobierno ha logrado eliminar los sueldos por debajo del salario mínimo entre los trabajadores estatales

El gobernador Américo Villarreal Anaya resaltó los logros de su administración en materia laboral y bienestar social, subrayando una política de austeridad y equidad que ha permitido dignificar los ingresos de los trabajadores del Estado mientras se combate la pobreza extrema en la entidad.

Durante su intervención en la presentación del 3er informe de labores de la secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, (SUTSPET), Blanca Valles Rodríguez, el mandatario estatal informó que su gobierno ha logrado eliminar los sueldos por debajo del salario mínimo entre los trabajadores estatales.

Esta mejora salarial se ha traducido en incrementos de hasta un 165% para el personal que percibía los ingresos más bajos, además de beneficios adicionales en prestaciones.

"Hoy podemos decir que no hay quien trabaje en el gobierno del Estado que no gane al menos un salario mínimo", afirmó Villarreal Anaya.

El gobernador explicó que este esfuerzo por mejorar la base salarial fue posible mediante una política de austeridad en los altos mandos, quienes no han recibido incrementos desde el inicio de su administración e, incluso, han visto una disminución del 15% en sus percepciones.

Con estas medidas, se ha logrado reducir significativamente la brecha económica entre los funcionarios de primer nivel y los trabajadores de base.

En cuanto al panorama social, el titular del Ejecutivo estatal enfatizó la importancia de la asistencia social para erradicar la pobreza extrema en Tamaulipas.

Villarreal Anaya señaló que la prioridad es detectar a las personas que carecen de la capacidad de procurarse alimento para vincularlas directamente con los programas municipales, estatales y federales de Bienestar.

"Buscamos el humanismo y la forma de compartir para tener una mejor sociedad", declaró, destacando la coordinación con la Secretaría de Bienestar para asegurar que nadie en el estado se quede sin el respaldo necesario.

Finalmente, el Gobernador compartió cifras relevantes sobre la demografía y el impacto de los programas sociales:

Tamaulipas cuenta actualmente con una población de 3 millones 600 mil habitantes, de acuerdo con el censo intercensal 2025 del INEGI, con más de un millón 100 mil tamaulipecas y tamaulipecos que son beneficiarios de los programas de bienestar social.