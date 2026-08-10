Américo Villarreal destaca el papel de la juventud de Tamaulipas

Villarreal Anaya enfatizó que el estado se está preparando para responder a las nuevas demandas globales mediante el desarrollo de cuatro clusters estratégicos

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, que se celebrará este 12 de agosto, el gobernador Américo Villarreal Anaya subrayó que la juventud es un pilar fundamental para el desarrollo, la competitividad y la innovación del estado.

Durante el programa “Diálogos con Tamaulipas”, que se transmite todos los domingos a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas, destacó que, en alineación con las políticas del Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Tamaulipas cuenta con un marco legal robusto que garantiza la inclusión, la seguridad y el derecho a la formación de las personas de entre 12 y 29 años.

Villarreal Anaya enfatizó que el estado se está preparando para responder a las nuevas demandas globales mediante el desarrollo de cuatro clusters estratégicos, orientados a la formación tecnológica y universitaria de los jóvenes:

Reynosa: Especializado en el sector eléctrico y electrónico.

Matamoros: Enfocado en la industria automotriz y de autopartes.

Ciudad Victoria: Dedicado al área de programación y software.

Zona Sur: Concentrado en el desarrollo de energías.

El gobernador señaló que estas áreas son clave para orientar la vocación de las nuevas generaciones hacia carreras con alta demanda, como la robótica, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los semiconductores, desplazando métodos tradicionales hacia actividades productivas de mayor valor agregado.

Al abordar la realidad demográfica, el gobernador recordó que el 50% de la población en Tamaulipas es menor de 30 años, lo que representa un "bono demográfico" que debe ser aprovechado.

Reconoció que se está impulsando la incorporación de jóvenes en puestos de elección popular, gabinetes y secretarías, gracias a su capacidad técnica y visión innovadora.

“Se prioriza la infraestructura educativa en los niveles medio superior y superior para asegurar que los estudiantes cuenten con espacios y becas que les permitan completar su formación, el estado trabaja en políticas públicas para afrontar la transición poblacional, adaptando la oferta educativa y las oportunidades laborales a un panorama donde, en las próximas décadas, la pirámide poblacional tenderá a equilibrarse”, resaltó el mandatario estatal.

"Las mejores soluciones nacen cuando todas las voces se encuentran en un espacio para ser escuchadas", concluyó Villarreal Anaya, reafirmando que, para su administración, la participación juvenil ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una realidad respaldada por la ley, construyendo así un proyecto de vida sólido para los jóvenes tamaulipecos.