Américo Villarreal destaca avances en seguridad pública

Durante la mesa de seguridad, legisladores conocieron acciones aplicadas para atender cambios en el entorno social y fortalecer la prevención en el estado.

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que se trabaja de manera constante en la seguridad pública, destacando la importancia de mantener coordinación entre autoridades y fortalecer la inteligencia en seguridad. Durante una reunión realizada en la sede del Congreso del Estado, se llevó a cabo la mesa de seguridad con diputadas y diputados, a quienes se les compartieron las principales acciones implementadas en la entidad para atender las condiciones actuales del entorno social.

Villarreal Anaya subrayó la necesidad de estar atentos a los cambios en el contexto derivado de la relación entre México y EUA, especialmente luego de escenarios que incluyeron grandes flujos migratorios, repatriaciones desordenadas y el llamado huachicol fiscal. Indicó que estas dinámicas han ido modificándose, y que ello exige una vigilancia permanente para mantener una sociedad que se rija dentro del estado de derecho y en condiciones de orden.

¿Qué temas se abordan en la mesa de seguridad de Tamaulipas?

El mandatario explicó que estas reuniones buscan mantener informados a las y los legisladores sobre las decisiones que se analizan en materia de seguridad, además de identificar áreas de oportunidad para modificar el marco legislativo y proponer nuevas leyes en Tamaulipas. Uno de los ejemplos mencionados es que portar ponchallantas en vehículos sea considerado delito, lo que facilitaría su atención por parte de las autoridades.

¿Qué otras acciones se han tomado para prevenir delitos?

Entre las medidas adicionales, se indicó que se han establecido restricciones en la recepción de cobre en centros de reciclaje, ya que este material, en muchos casos, está vinculado a la destrucción de instalaciones públicas y privadas. El objetivo, afirmó, es acortar las condiciones que podrían favorecer actos delictivos y fomentar comportamientos sociales positivos.

¿Qué proyectos federales se impulsan actualmente en Tamaulipas?

Villarreal Anaya también habló de la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para una movilización en el Zócalo el próximo 6 de diciembre, con la finalidad de reafirmar el compromiso social con la transformación humanista del país. En ese contexto, señaló los proyectos que avanzan en el estado, como la conclusión del gasoducto de Reynosa, la próxima operación de la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo, así como los hospitales IMSS Bienestar en Ciudad Madero y el ISSSTE en Tampico, además de la finalización de la carretera Tula-Ocampo y otras obras en desarrollo.