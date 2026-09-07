Américo Villarreal defiende rumbo de México hacia el bienestar

El gobernador de Tamaulipas destacó el proyecto nacional y los programas sociales como parte de una transformación enfocada en mejorar las condiciones de vida

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que México cuenta con rumbo y con un proyecto de nación estructurado, cuyo objetivo principal es alcanzar el bienestar de las mexicanas y los mexicanos.

Durante la entrevista “Diálogos con Américo”, transmitida por el Sistema Estatal de Radio Tamaulipas y conducida por Héctor Cabrera, el mandatario estatal habló sobre los avances del país en el marco del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Villarreal Anaya destacó que el proyecto nacional contempla grandes obras de infraestructura, así como el desarrollo tecnológico y científico; sin embargo, subrayó que uno de sus principales objetivos es la reestructuración del tejido social bajo una visión humanista.

Explicó que esta perspectiva busca garantizar que las personas cuenten con indicadores sociales básicos, como vivienda, alimentación, salud y educación, además de empleos dignos y bien remunerados que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

“Estamos en una nueva etapa de transformación de nuestra nación”, señaló, al comparar el momento actual con otras etapas históricas de México, como la Independencia, la Reforma y la Revolución. Añadió que el objetivo final de este proceso es el bienestar de todas y todos los mexicanos.

El gobernador sostuvo que su administración continuará trabajando bajo una visión humanista y cercana a la sociedad, atenta a sus necesidades y a su deseo de participar en la construcción de mejores oportunidades para las juventudes, una economía sustentable para la población en edad productiva y condiciones dignas para las personas adultas mayores.

En este sentido, resaltó la importancia de los programas del bienestar, particularmente la pensión para adultos mayores, al considerar que representa un respaldo económico para cubrir necesidades básicas y brinda tranquilidad a las familias.

Indicó que actualmente más de 43 millones de mexicanas y mexicanos reciben algún beneficio de estos programas, con un presupuesto superior a un billón de pesos. Afirmó que estas acciones reflejan la vocación de servicio de un gobierno atento a su población.

Villarreal Anaya también señaló que la transformación del país busca dejar atrás un modelo en el que los intereses políticos y económicos se concentraban en beneficio de una élite. Consideró que el despertar de la conciencia social ha permitido reconocer que ese rumbo no generaba condiciones favorables para la mayoría de la población.

Como resultado, dijo, se ha comenzado a revertir el crecimiento de la pobreza y se ha registrado una disminución significativa de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema, mediante acciones de asistencia social, gestión política y proyectos de desarrollo.

El mandatario tamaulipeco destacó que los gobiernos deben mantenerse cercanos a la gente y trabajar en territorio. En el caso de Tamaulipas, explicó que es fundamental mantener comunicación permanente con los presidentes municipales para conocer las necesidades de las distintas regiones del estado, desde la frontera hasta la zona centro y el sur.

A partir de este diagnóstico, agregó, se deben priorizar los programas y proyectos que permitan utilizar los recursos públicos de manera eficaz y eficiente, con el propósito de beneficiar al mayor número de personas y abatir los rezagos sociales.

Finalmente, Villarreal Anaya habló sobre las modificaciones a la Constitución y a las leyes para recuperar el carácter social de empresas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que anteriormente fueron transformadas en empresas productivas del Estado.