Américo Villarreal da el Grito de Independencia en Plaza Victoria

Miles de familias tamaulipecas se congregaron en la Plaza Juárez de esta capital para conmemorar el 216 aniversario del Grito de Independencia

Tras ondear la bandera y repicar la campana para honrar a los héroes que nos dieron patria y libertad, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, vitoreó a los personajes que nos dieron patria y libertad.

Desde la escalinata principal de Palacio de Gobierno, el gobernador de Tamaulipas recibió la bandera nacional de manos de la escolta del 77 Batallón de Infantería y exclamó:

“Mexicanos, Tamaulipecas y tamaulipecos viva la Independencia de México, viva la heroínas y héroes que nos dieron patria libertad viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva José María Morelos y Pavón, viva Josefa Ortiz de Domínguez Ortiz Téllez-Girón, viva, Ignacio Allende, viva León Vicario, viva Vicente Guerrero, viva Mariano Matamoros viva Felipe de la Garza Cisneros viva José Bernardo Gutiérrez de Lara mexicanos mexicanas, que viva nuestra independencia que viva nuestra soberanía que viva nuestra libertad que viva Tamaulipas que viva México que viva México que viva México!.

El gobernador estuvo acompañado por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, diputado Humberto Prieto Herrera y magistrada Tania Contreras López, respectivamente, así como mandos militares.

Espectáculo de pirotecnia ilumina la capital tamaulipeca

Tras ondear la bandera y repicar la campana, se dio paso a la entonación del Himno Nacional.

Posteriormente, inició un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de la capital tamaulipeca.

Miles de familias tamaulipecas se congregaron en la Plaza Juárez de esta capital para conmemorar el 216 aniversario del Grito de Independencia.

Mediante un enlace virtual, el gobernador junto a la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal y las y los asistentes presenciaron el histórico Grito de Independencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional.

Familias disfrutan música y gastronomía mexicana

La gran fiesta inició desde temprana hora, ya que familias enteras disfrutaron de diversas presentaciones de grupos folclóricos y de música regional mexicana, y pudieron saborear los platillos tradicionales en los diversos stands ubicados a lo largo de toda la avenida Francisco I. Madero.

Para terminar la noche y con lo mejor de su repertorio, el público disfrutó de la presentación de la cantante Aida Cuevas Castillo, cantante y actriz mexicana.