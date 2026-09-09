Américo Villarreal confirma nueva visita de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la información disponible esta será una nueva visita de Sheinbaum a Tamaulipas después de la gira de tres días que realizó en agosto pasado

El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó una nueva visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a Tamaulipas, programada para el próximo jueves 10 de septiembre, cuando estará nuevamente en Ciudad Victoria como parte de la gira nacional que realiza después de presentar su Segundo Informe de Gobierno.

Durante un encuentro con reporteros, el mandatario estatal señaló que espera tener la oportunidad de saludar a la presidenta durante su estancia en la entidad.

“Muy presente, así lo vamos a ver, y aprovechamos para que tengamos la oportunidad de saludar a la presidenta, ahora el 10 de septiembre que viene aquí a Tamaulipas”, expresó.

Sheinbaum regresará a Ciudad Victoria

De acuerdo con la información disponible, esta será una nueva visita de Sheinbaum a Tamaulipas después de la gira de tres días que realizó en agosto pasado, cuando recorrió distintas regiones del estado y encabezó actividades relacionadas con vivienda, salud, agua e infraestructura.

La presidenta también estuvo en Ciudad Victoria en septiembre de 2025, cuando presentó ante los tamaulipecos los principales resultados de su Primer Informe de Gobierno.

Presentará resultados de su Segundo Informe

Para esta nueva visita, se tiene previsto que Sheinbaum encabece en Ciudad Victoria un evento relacionado con la presentación de los resultados y proyectos de su Segundo Informe de Gobierno, aunque algunos detalles de la agenda todavía se encuentran por definirse.