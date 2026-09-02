Américo Villarreal asistirá a informes municipales

La gira de trabajo se extenderá a lo largo de todo el mes de septiembre, con un ritmo intenso en el que el gobernador participará en dos informes diarios

En un suceso sin precedentes para la política tamaulipeca reciente, el gobernador Américo Villarreal Anaya marcará un hito al asistir personalmente a los informes de gobierno de las y los presidentes municipales de la entidad.

A partir de este jueves 3 de septiembre, el mandatario iniciará una gira de trabajo que lo llevará a recorrer el estado, rompiendo con la tradición de pasadas administraciones y consolidando un modelo de cercanía institucional.

Gira comenzará en la frontera norte

Este despliegue del Ejecutivo estatal comenzará en la frontera norte. Al mediodía, Villarreal Anaya hará presencia en el segundo informe de la presidenta municipal de Nueva Ciudad Guerrero, Laura Verónica Peña Martínez, y por la tarde asistirá al evento de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo.

Para el gobernador, esta presencia no es un acto protocolario, sino una señal de su visión de gestión humanista:

“Con los ayuntamientos tenemos comunicación permanente; las y los presidentes municipales han tenido y tienen en mi gobierno al mejor aliado para la consecución de las legítimas aspiraciones de los habitantes de los 43 municipios”, afirmó.

Participará en dos informes diarios

Villarreal Anaya enfatizó que los municipios son la trinchera donde realmente se materializan los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado y donde las políticas públicas cobran vida en beneficio directo de las familias.

La gira de trabajo se extenderá a lo largo de todo el mes de septiembre, con un ritmo intenso en el que el gobernador participará en dos informes diarios, cubriendo las distintas regiones de Tamaulipas y reafirmando su compromiso de trabajo coordinado con cada ayuntamiento.