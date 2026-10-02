Américo rinde cuentas en conversatorio por 4.° año de su gobierno

Acompañado por 20 titulares de su gabinete, el mandatario destacó los avances de un modelo de gobierno de carácter humanista que busca transformar Tamaulipas

En el marco del cuarto aniversario de su toma de protesta, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó un ejercicio de diálogo y rendición de cuentas en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón del Centro Cultural de Ciudad Victoria.

Acompañado por 20 titulares de su gabinete, el mandatario destacó los avances de un modelo de gobierno de carácter humanista que busca la transformación profunda de la entidad.

El gobernador Villarreal Anaya explicó que, si bien el informe de ley ante el Congreso se realiza en marzo, este encuentro del 1 de octubre se ha consolidado como un espacio de diálogo más amable y directo con la sociedad.

"Es la oportunidad de decir qué rumbo ha tomado nuestra entidad y las grandes oportunidades que se han sembrado para el desarrollo y bienestar de las familias tamaulipecas", señaló.

El ejercicio se estructuró bajo cuatro ejes fundamentales: gobierno cercano, infraestructura con visión de sostenibilidad, protección del medio ambiente y, como eje central, el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas.

Durante el evento, los secretarios del gabinete expusieron avances clave en áreas estratégicas:

Anticorrupción y Buen Gobierno: La secretaria Norma Angélica Pedraza Melo informó que el cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales subió del 34% al 95.87%. Asimismo, la fiscalización del gasto público aumentó significativamente, pasando de auditar 38 obras en 2022 a 70 en 2025.

Finanzas Sanas: El secretario Carlos Irán Ramírez González destacó la reducción de la deuda estatal, logrando bajarla a 14,984 millones de pesos mediante una reingeniería financiera que liberó 1,750 millones de pesos en flujo. Además, Tamaulipas obtuvo la mejor tasa de interés del país en el ejercicio 2023 (.39) y un incremento notable en la recaudación estatal, alcanzando más de 12,600 millones de pesos en 2025.

Seguridad Pública: El secretario Carlos Arturo Pancardo Escudero reportó una disminución en la incidencia delictiva, bajando del 18% al 14% el porcentaje de personas víctimas de delitos. La confianza ciudadana incrementó del 53% al 58%, y se destacó una reducción del 30% al 25% en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Además, el 98% del personal ya cuenta con certificación.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, expuso que se han destinado más de 24 mil MDP para llevar nuevas obras a los 43 municipios de Tamaulipas.

Recursos que se convierten en infraestructura para atender lo que cada región necesita y hacer llegar la obra pública a más familias.

Como parte de los esfuerzos institucionales por garantizar los derechos y el bienestar de las tamaulipecas, Marcia Benavides Villafranca, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacó el impacto positivo que ha tenido la creación de esta dependencia, la cual representa un hito histórico al contar con mayor presupuesto, estructura y capacidad de respuesta para la atención integral de las mujeres en el estado.

Benavides Villafranca subrayó que la actual administración ha transformado la cobertura territorial de la institución. Mientras que en 2022 el instituto contaba con presencia en solo siete municipios, actualmente el despliegue alcanza a 24 localidades de la entidad.

"El compromiso es seguir creciendo más en territorio a través de los Centros Libres para las Mujeres, que son espacios clave para que ellas puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos", puntualizó.

Reconoció que el acceso a la justicia continúa siendo uno de los retos más apremiantes para las mujeres. Ante esto, informó sobre la creación y puesta en marcha de un grupo interinstitucional especializado en la atención de la violencia familiar y de género.

Durante el Conversatorio por el 4.º Aniversario de Gobierno, donde el gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, acompañado por integrantes de su gabinete, presentó los avances, acciones y resultados alcanzados durante cuatro años de administración.

Durante este ejercicio de rendición de cuentas se abordan temas relacionados con salud, educación, bienestar social, seguridad, infraestructura, recursos hídricos, desarrollo económico, inversión, energía y fortalecimiento de las comunidades.

El gobernador concluyó reafirmando que el éxito de esta administración radica en la colaboración entre el gobierno municipal, estatal, federal y, principalmente, en una sociedad participativa.