Américo respalda resultados del Poder Judicial en Tamaulipas

El mandatario sostuvo que, a un año de trabajo, el Poder Judicial cuenta con mejores órganos, mayor disciplina y control administrativo

El gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la reducción del rezago y destacó la elección de las personas juzgadoras como parte de la transformación institucional del estado.

El titular del poder ejecutivo asistió como invitado de honor a la ceremonia del primer año de resultados del Poder Judicial estatal, donde expresó su reconocimiento a las y los servidores públicos de la institución.

En su mensaje, recordó que la reforma judicial se sustenta en el principio de soberanía popular establecido en el artículo 39 de la Constitución federal.

“El poder público emana del pueblo y se instituye para su beneficio; la elección de personas juzgadoras realizada el año pasado respondió a ese principio y a la voluntad de la ciudadanía”, puntualizó.

Villarreal Anaya señaló que Tamaulipas alcanzó acuerdos entre los tres poderes para impulsar la reforma. Indicó que el 7 de noviembre de 2024 presentó ante el Congreso estatal la iniciativa correspondiente, que fue debatida y aprobada, lo que permitió al estado participar entre las primeras entidades en renovar mediante elección popular al total de sus personas juzgadoras.

El mandatario sostuvo que, a un año de trabajo, el Poder Judicial cuenta con mejores órganos, mayor disciplina y control administrativo; también destacó que los resultados reportados muestran una disminución del rezago y una reducción en los tiempos para resolver asuntos, avances que contribuyen a una justicia más expedita.

Asimismo, reconoció las acciones para mejorar las condiciones salariales y materiales del personal, además de los esfuerzos en transparencia, apertura y rendición de cuentas. A su juicio, estos elementos fortalecen una justicia cercana con perspectiva humanista.

“Cada decisión, cada resolución muestra la alta sensibilidad de la visión humanista que hoy le distingue, porque un Poder Judicial independiente y fortalecido contribuye al Estado de derecho, al combate a la impunidad, a la certidumbre jurídica y a la construcción de paz”, señaló.

Villarreal Anaya concluyó que el reto de todo sistema democrático es lograr que la ley y la justicia se encuentren, y señaló que la transformación institucional de Tamaulipas avanza con la colaboración de los poderes del Estado.