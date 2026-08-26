Américo pide 'cabeza y corazón' a aspirantes en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas afirmó esta mañana que hasta ahora ningún integrante de su administración le ha expresado aspiraciones políticas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó esta mañana que hasta ahora ningún integrante de su administración le ha expresado aspiraciones políticas y consideró que “ya es momento de definiciones” ante los tiempos que marca el partido.

Señaló que es necesario evaluar el trabajo que hayan realizado y cómo lo valora la ciudadanía, para que eso se refleje en las encuestas que normalmente realiza el partido Movimiento Regeneración Nacional y, con base en esos resultados, hacer una propuesta a la población para los cargos federales, locales y las presidencias municipales.

Villarreal recordó que, como se ha visto en noticias de alcance nacional, ya se han definido algunas gubernaturas y las coordinaciones estatales donde en 2027 se renovará la titularidad del poder ejecutivo.

Sobre los perfiles que busca el movimiento, enfatizó que “para estar dentro de Movimiento Regeneración Nacional se tiene que tener cabeza y corazón”, y que esa combinación es uno de los requisitos importantes para quienes quieran participar en los procesos electorales 2026 y 2027.

En relación con su participación en enlace con la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, , el gobernador destacó la inversión en infraestructura hospitalaria en Tamaulipas, la rehabilitación de nosocomios y el adecuado equipamiento para la medicina de especialidad.

Añadió que, además de la inversión en hospitales, existen programas importantes de promoción y prevención de la salud, como los que se realizan en las escuelas y la atención casa por casa, destinados a prevenir enfermedades.

Villarreal resaltó la iniciativa presidencial para robustecer la atención primaria mediante consultorios del sistema universal, que estarán orientados a atender problemas cotidianos como infecciones respiratorias, gastroenteritis, así como la deshidratación en menores, estrategia que contará con personal capacitado para ese fin, además de dar seguimiento puntual a las enfermedades crónico‑degenerativas.