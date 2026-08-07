Américo impulsa capacitación ante nuevos retos laborales

Américo Villarreal reafirmó su compromiso de fortalecer la capacitación laboral con programas acordes a las nuevas demandas del mercado en Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, reiteró su compromiso de fortalecer la capacitación para el trabajo mediante programas que respondan a las nuevas exigencias del mercado laboral y contribuyan al crecimiento económico y la innovación en la entidad.

Durante la primera reunión de seguimiento y evaluación ITACE-CECATI, realizada en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el mandatario afirmó que el Gobierno del Estado mantendrá el impulso a los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, con el objetivo de preparar a las nuevas generaciones para los desafíos laborales actuales.

En el marco del 42 aniversario del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Américo Villarreal también encabezó un homenaje al profesor Arturo Lerma Anaya, fundador y primer director general del instituto, donde se develó una placa en su honor.

El gobernador señaló que la formación de los jóvenes debe responder a las necesidades que demanda el desarrollo económico del estado y del país, generando mayores oportunidades de incorporación al mercado laboral.

Asimismo, destacó indicadores recientes que colocan a Tamaulipas como la segunda entidad con mayor crecimiento económico durante el primer trimestre del año y entre los estados con mejor percepción de bienestar y oportunidades hacia el futuro.

Más de 50 mil personas recibieron formación

Francisco Garduño Yáñez, director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, explicó que esta fue la primera reunión nacional de seguimiento para evaluar los resultados del periodo 2025-2026 e identificar fortalezas y áreas de mejora en la capacitación para el trabajo.

Indicó que durante ese ciclo más de 50 mil 600 personas participaron en cursos impartidos por los ICAT y los CECATI en Tamaulipas, como parte de la estrategia para fortalecer la preparación de la fuerza laboral.

La directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, informó que durante el ciclo escolar 2025-2026 el instituto atendió a 21 mil 203 personas mediante mil 300 cursos impartidos en unidades fijas y acciones móviles en Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria.

Entre los principales resultados destacó la certificación ISO 9001:2015 del Centro de Capacitación y Adiestramiento de Conductores, la consolidación de la acción móvil en Nuevo Laredo y el fortalecimiento de los programas de capacitación en los Centros de Ejecución de Sanciones de cinco municipios del estado.