Amenaza el abulón a la biodiversidad marina en Tamaulipas

Pescadores de Barra del Tordo han expresado su preocupación por la situación, ya que ha afectado negativamente sus capturas y su economía

La presencia del abulón en el Golfo de México se ha convertido en una preocupación creciente para los pescadores y las autoridades ambientales.

Esta especie, conocida por su valor comercial, ha sido identificada como una amenaza para otras especies marinas, como el ostión, que es fundamental para la economía y la biodiversidad de la región.

El abulón es una especie invasora que vive en costas rocosas, tanto en la zona entre mar, ríos y lagunas, como en aguas poco profundas, la cual compite con otras especies por recursos y hábitat, lo que puede llevar a la disminución de las poblaciones de ostión y otras especies marinas.

Los pescadores de Barra del Tordo en Aldama, Tamaulipas, han expresado su preocupación por la situación, ya que la presencia del abulón ha afectado negativamente sus capturas y su economía.

Porfirio Martínez Lorenzo es un pescador de ostión de Barra del Tordo, comenta que el abulón se come el ostión, la jaiba, los peces y otros, y aunque también lo aprovechan para comercializarlo, afecta el volumen de lo que pescan de otras especies.

La producción de abulón en Tamaulipas no es significativa, ya que la principal producción de este molusco en México se concentra en Baja California y Baja California Sur.

La pesca en Tamaulipas se enfoca principalmente en especies como el camarón, bagre y otras especies marinas y de agua dulce, no en abulón.

“Queremos que las autoridades federales manden investigadores para analizar la situación porque allá de donde yo soy, de Veracruz, esta plaga de abulón ya acabó con todas las otras especies”, dice Porfirio Martínez.

Falta de acción de las autoridades federales

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades federales no han enfocado sus esfuerzos y recursos para atender esta problemática.

La Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) ha establecido vedas temporales y períodos de captura para algunas especies, pero no ha tomado medidas efectivas para controlar la población de abulón y proteger las especies afectadas.

Consecuencias para la economía y la biodiversidad

La falta de acción de las autoridades federales puede tener consecuencias graves para la economía y la biodiversidad de la región. La disminución de las poblaciones de ostión y otras especies marinas puede afectar la seguridad alimentaria y la economía de las comunidades costeras, que dependen de la pesca para su sustento.

Llamado a la acción

Es fundamental que las autoridades federales tomen medidas urgentes para controlar la población de abulón y proteger las especies afectadas.

Esto puede incluir la implementación de programas de monitoreo y control, el establecimiento de áreas de protección y la promoción de prácticas de pesca sostenibles.

Solo a través de la acción conjunta y la cooperación entre las autoridades, los pescadores y las comunidades costeras se puede proteger la biodiversidad marina y la economía de la región.