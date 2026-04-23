Amenaza de tiroteo en secundaria desata alarma en alumnado

La supuesta amenaza en los baños de mujeres advertía sobre un supuesto ataque con arma de fuego, que se llevaría a cabo este miércoles,

Una presunta amenaza de tiroteo escrita en los espejos de los baños de las mujeres, de la Escuela Secundaria Número 84, "Lázaro Gallegos Hernández", ubicada en la colonia Los Sábalos, generó alarma entre estudiantes y padres de familia, provocando un marcado ausentismo escolar, la mañana de este miércoles, cuando apenas habría acudido alrededor del 10 por ciento del alumnado.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la leyenda fue descubierta durante la mañana-mediodía de este martes y advertía sobre un supuesto ataque con arma de fuego, que se llevaría a cabo este miércoles, lo que incrementó la preocupación entre la comunidad escolar.

Sin embargo, el hecho no se concretó; desde temprana hora, alrededor de las 7:00 de la mañana, se registró la movilización de corporaciones de seguridad en el plantel.

Elementos de la Guardia Nacional y guardia estatal, realizaron labores de presencia disuasiva en la escuela, precisando que no participaron directamente en la revisión de mochilas, ya que esta fue llevada a cabo al interior por personal del plantel y padres de familia.

Indicaron que su presencia obedeció a una solicitud específica para este día, sin confirmar si el operativo continuará en fechas posteriores.

Por su parte, representantes del magisterio, qué prefieren guardar el anonimato, señalaron que la difusión del mensaje entre los propios alumnos contribuyó a desalentar la asistencia.

Al intentar obtener información oficial, el director del plantel se mostró nervioso y evitó proporcionar detalles, manteniendo hermetismo sobre lo ocurrido.

Autoridades educativas y de seguridad ya habrían sido notificadas para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer el origen del mensaje, además de evaluar el reforzamiento de medidas preventivas en la institución.