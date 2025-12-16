Amenaza de aranceles por deuda de agua pone en riesgo la frontera

El alcalde de Reynosa señaló que este tipo de advertencias generan preocupación en la región fronteriza, ya que una medida así podría derivar en represalias

Como una amenaza directa de dejar a la frontera sin agua calificó el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible imposición de aranceles a la industria si México no cumple con el pago de la llamada deuda histórica de agua.

El edil señaló que este tipo de advertencias generan preocupación en la región fronteriza, ya que una medida de esta naturaleza podría derivar en represalias que afectarían de manera directa a las familias y a la economía local.

“Es la tercera vez que se amenaza a México en este año con la imposición de aranceles si no se entrega el agua. Es una situación que depende de la política exterior de Estados Unidos y de México; en el mes de junio nos dejaron sin agua, en agosto ocurrió nuevamente y ahora vuelven a amenazar con este tipo de medidas, lo cual es muy lamentable”, expresó el presidente municipal.

En su calidad de responsable de velar por el bienestar de la población, el alcalde hizo un llamado al gobierno federal para que se encuentre una solución definitiva a este problema que se ha prolongado durante años.

Escasez de agua y afectaciones en la frontera

Indicó que no es sano para la ciudadanía vivir bajo la constante amenaza de quedarse sin agua, situación que, afirmó, se repite prácticamente cada fin de semana debido a la escasez del recurso.

“No podemos estar así en Reynosa, con la amenaza cada fin de semana de que nos quiten el agua y dejen a miles de personas sin el servicio a raíz de una política exterior de un país vecino, que afecta a toda la frontera tamaulipeca, así como a Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, porque todos dependemos de la cuenca del río Bravo”, señaló.

Agregó que actualmente existe una exigencia que no puede cumplirse, ya que no hay suficiente agua disponible, por lo que forzar el pago pondría en riesgo el abasto tanto para uso doméstico como agrícola en Reynosa y otros municipios fronterizos.

Finalmente, destacó que Reynosa y el Valle de Texas han mantenido históricamente lazos de amistad, familiares y comerciales, por lo que consideró necesaria la intervención del presidente de Estados Unidos para evitar que este desarrollo binacional se vea afectado.