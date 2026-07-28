Alumnos tamaulipecos muestran que el talento no tiene fronteras

Los estudiantes representaron a la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en el ejido La Retama, en la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Brittany Esmeralda Jacinto Maldonado y José de Jesús Estrada Barrón formaron parte del grupo de estudiantes que compitió junto a más de 50 mil alumnos de sexto grado en la Olimpiada del Conocimiento Infantil y, con orgullo, obtuvieron el primer lugar estatal, convirtiéndose en ejemplo de esfuerzo y dedicación académica.

Brittany reconoció que el resultado la tomó por sorpresa, pues recordó que el examen fue complicado y que al conocer la noticia se llenó de emociones encontradas.

“Fue algo muy emocionante, en realidad, porque me llegó de sorpresa, era un examen tan difícil y recuerdo que no sé si quería llorar porque no sabía”, expresó.

Por su parte, José de Jesús señaló que dedicó varios días a prepararse para la evaluación, especialmente en el área de operaciones matemáticas, motivado por el deseo de representar dignamente a su escuela.

“Fue una guía, estuve estudiando, tuve tres días para estudiar, sobre todo las operaciones, son complicadas, pero sí la sacamos bien. Me felicitaron mucho, me decían que tenía que ganar para representar a la Escuela”, comentó.

Los estudiantes representaron a la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en el ejido La Retama, a las afueras de Reynosa. Como reconocimiento a su destacado desempeño, una institución bancaria les otorgó una beca económica mensual para que continúen con sus estudios en el nivel secundaria.

Brittany aseguró que la beca representa una gran oportunidad para continuar preparándose y apoyar a su familia con los gastos que implica esta nueva etapa escolar.

“Es algo muy emocionante para mí esa beca, yo creo que lo mejor que tengo que hacer es aprovecharla y seguir estudiando. Yo le había dicho a mi mamá que si llegábamos a conseguir una beca, primero íbamos a centrarnos en mis útiles y luego en los pagos para la secundaria”, señaló.

La Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez no cuenta con grandes recursos tecnológicos, pero sí con maestros comprometidos con la educación. Gracias a su trabajo, hoy sus alumnos son reconocidos entre los mejores de Tamaulipas, llevando el nombre de La Retama a escenarios que llenan de orgullo a la comunidad.

La directora del plantel, Laura Fraire García, destacó que este logro es el resultado del trabajo realizado desde los primeros años de formación académica y del respaldo que brindan las familias a sus hijos.

“Pues es un orgullo representar este tipo de trabajo, porque no es trabajo de sexto, es trabajo de primero a sexto y el apoyo de los padres de familia, también que ponen a sus hijos a estudiar. La Retama también hace cosas buenas, buenos ciudadanos, no todo es malo”, afirmó.

Historias como las de Brittany y José de Jesús evocan aquellos tiempos en que las becas se ganaban por el conocimiento y el esfuerzo. Hoy, estos jóvenes estudiantes continúan preparándose para seguir alcanzando sus sueños y demostrar que la educación sigue siendo el mejor camino para transformar vidas.

Brittany compartió que su sueño es convertirse en contadora pública, motivo por el cual eligió el taller de informática al ingresar a la secundaria para fortalecer sus conocimientos tecnológicos.

“En realidad quiero ser contadora, ya lo había platicado con mi maestra y con mi mamá, por eso en la secundaria escogí el taller de informática para ir más o menos con la computadora”, comentó.

José de Jesús, por su parte, aseguró que su meta es convertirse en emprendedor y algún día tener su propio negocio.