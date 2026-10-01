Alumnos protestan por señalamientos contra maestro en Matamoros

La institución aclaró que esta medida no representa una determinación de responsabilidad, una sanción ni un prejuzgamiento contra el docente

Este martes se dieron a conocer a través de redes sociales señalamientos contra un maestro de la Escuela Secundaria Técnica 81 “Luis Caballero” de Matamoros, a quien presuntamente se acusa de acosar a alumnas del plantel.

A raíz de esta situación, estudiantes de la institución realizaron una manifestación para exigir que se atendieran los señalamientos contra el docente, identificado como Víctor Daniel.

Estudiantes aseguran contar con capturas de pantalla

De acuerdo con los alumnos, el maestro presuntamente habría enviado mensajes a estudiantes y solicitado fotografías íntimas. Los manifestantes aseguraron contar con capturas de pantalla relacionadas con estas conversaciones y señalaron que no sería la primera ocasión en que se presenta una situación similar.

Ante los señalamientos y la protesta de los estudiantes, la Secundaria Técnica 81 emitió un comunicado en el que informó que actualmente el maestro señalado no se encuentra laborando de manera presencial en el plantel, mientras se llevan a cabo los procesos administrativos correspondientes.

Escuela señala que no existe una denuncia formal

La institución aclaró que esta medida no representa una determinación de responsabilidad, una sanción ni un prejuzgamiento contra el docente.

Asimismo, la secundaria precisó que hasta el momento no ha recibido una denuncia formal ni cuenta con elementos suficientes para confirmar los hechos difundidos principalmente a través de redes sociales.

Por su parte, hasta ahora no se ha informado sobre la presentación de una denuncia formal por parte de padres de familia en contra del maestro señalado, por lo que la institución mantiene el caso bajo los procedimientos administrativos correspondientes.