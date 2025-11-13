Alumnos homenajean a carteros y exponen carencias del oficio

La falta de apoyos por parte de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno federal ha puesto en riesgo la continuidad de este oficio

Como si se tratara de superhéroes, así fue como los alumnos de la escuela primaria Miguel Hidalgo, en Reynosa, recibieron a los carteros durante un acto conmemorativo por su día. Entre aplausos, dibujos y mensajes, los pequeños reconocieron la labor de quienes, día tras día, recorren las calles y colonias de la ciudad para llevar cartas, avisos y paquetes hasta los hogares.

Para los docentes, el oficio del cartero sigue siendo una herramienta educativa valiosa, ya que permite fomentar la lectura, la escritura y la comprensión de textos.

La directora del plantel, María de los Ángeles Cavazos Garza, explicó que las visitas de los trabajadores postales permiten enseñar a los niños la estructura de una carta y la importancia de la comunicación escrita, especialmente en una época donde predominan los medios digitales.

Detrás del homenaje, sin embargo, se esconde una realidad preocupante. La falta de apoyos por parte de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno federal ha puesto en riesgo la continuidad de este oficio.

Actualmente, los propios carteros han tenido que organizar estrategias a lo largo del año para incentivar a la población a enviar cartas y utilizar el servicio postal como una forma de mantener viva esta tradición.

El cartero Román Reyes señaló que, además de las actividades conmemorativas, buscan motivar a los niños a escribir y enviar correspondencia en fechas especiales como el Día de las Madres, San Valentín o Navidad, con el fin de conservar el valor cultural y humano del correo tradicional.

No obstante, en zonas como Reynosa, los trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) enfrentan condiciones laborales deplorables. El edificio donde operan presenta un fuerte olor a drenaje, instalaciones abandonadas y sin mantenimiento, que incluso han sido utilizadas como baño público por personas en situación de calle.

A ello se suman la falta de gasolina, los bajos salarios y la escasez de recursos materiales, lo que pone en riesgo tanto su integridad como la continuidad del servicio.

Ante este panorama, Reyes señaló que los trabajadores han decidido alzar la voz y pedir apoyo de la ciudadanía, enviando escritos y solicitudes a las autoridades con la intención de mejorar las condiciones del inmueble y preservar el oficio del cartero, símbolo de comunicación y cercanía entre las personas.