Alumnos en Tampico van a clases virtuales por brote de influenza

Las clases continuarán a distancia hasta la próxima semana, pues incluso hay tres docentes con sospecha de estar contagiados

Alumnos y docentes con casos confirmados y sospechosos de influenza fueron la causa de que una Escuela Secundaria de Tampico se fuera a clases virtuales, por temor a que el virus se expandiera más y ante escasez de pruebas rápidas en los distritos de salud.

Desde el 20 de octubre, algunos estudiantes comenzaron a presentar síntomas y fueron enviados a sus casas; sin embargo, algunos no fueron evaluados médicamente y omitieron reportar el padecimiento, lo que para la secundaria “Lauro Aguirre” complicó las cosas.

Rosa María Amor, doctora del plantel, explicó que la semana pasada fueron confirmados 8 casos y los días posteriores se enviaron a sus casas a varios alumnos con sospecha.

La situación se salió de control debido a que ayer más de 30 reportaron males respiratorios y finalmente la escuela decidió mandar a los poco más de 900 alumnos a sus casas, pues tres grupos tenían casos positivos.

Las clases serán a distancia hasta la próxima semana, pues incluso hay 3 docentes con sospecha de que también acudieron a prueba y uno más que apenas va saliendo del cuadro.

A esta escuela se suman otras que también optaron por clases virtuales, como la Primaria Independencia de Tampico y la Escuela Secundaria Isaac Newton de Madero, que hace semanas reportó un brote de este padecimiento.