Alumnos de Victoria participarán en evento deportivo en Puebla

Estudiantes de Victoria viajarán a Puebla para participar en la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional 2026, un evento que reunirá a más de 30 mil deportistas de todo el país. Sin embargo, la delegación de Tamaulipas, compuesta por más de 400 jóvenes, lo hará sin el apoyo de los gobiernos.

Carlos Martínez Leal, dirigente del Movimiento Antorchista en Tamaulipas, expresó su preocupación por la falta de apoyos y los recortes presupuestales constantes en el ámbito deportivo y cultural. "Este evento significa un grito desesperado a la autoridad federal para que trabajemos con la juventud mexicana y tamaulipeca, impulsando más el deporte y la cultura", afirmó.

Los jóvenes deportistas ya han competido en eventos municipales y regionales para asegurar su pase al gran evento en Tecomatlán, Puebla, que se llevará a cabo del 7 al 15 de marzo. Sin embargo, enfrentan problemas logísticos, como la falta de transporte y uniformes para la delegación.

"La autoridad brilla por su ausencia; nosotros respondemos por el hospedaje, pero solicitamos apoyo para la alimentación de los deportistas y otros gastos", agregó Martínez Leal.

El dirigente también destacó que, aunque existen canchas de fútbol en las colonias, muchas instalaciones, como las de baloncesto, carecen de infraestructura adecuada y techado, lo que dificulta la práctica deportiva en las altas temperaturas de la zona centro del estado. "Hemos trabajado por nuestra cuenta y el Movimiento Antorchista logró recursos para rehabilitar 20 unidades deportivas en Ciudad Victoria", señaló.

La Espartaqueada Nacional, que incluirá disciplinas como baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol, ciclismo, atletismo y natación, busca unir a los pueblos para hacer frente a problemas económicos, políticos y sociales.

La delegación de Tamaulipas, compuesta por deportistas de secundaria y bachillerato, espera representar con orgullo a su estado en este importante evento nacional.