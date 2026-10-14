Alumnos de telesecundaria toman clases virtuales por afectaciones

La directora de la institución explicó que durante el receso escolar detectaron daños en la estructura del aula, por lo que se decidió tomar las medidas

Alrededor de 30 estudiantes de tercer grado de la telesecundaria José Emilio Pacheco Berne, en Matamoros, se encuentran tomando clases virtuales debido a las condiciones de riesgo que presenta uno de los salones del plantel, el cual fue reportado con múltiples grietas desde el pasado mes de agosto.

La directora de la institución, Claudia Urbina Alfaro, explicó que durante el receso escolar detectaron daños en la estructura del aula, por lo que solicitaron la intervención de Protección Civil, dependencia que realizó una inspección y emitió un dictamen en el que determinó que el espacio no debía ser utilizado por los alumnos debido al riesgo que representa.

Ante esta situación, la dirección del plantel envió los oficios correspondientes al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), con el propósito de obtener una solución al problema.

Urbina Alfaro indicó que personal del ITIFE ya acudió a realizar una evaluación de las condiciones del salón; sin embargo, hasta el momento la escuela continúa a la espera de una respuesta para determinar si el inmueble será rehabilitado o si será necesaria la construcción de una nueva aula.

La directora señaló que esta situación afecta particularmente a un grupo de tercer grado, cuyos integrantes han tenido que recurrir a las clases virtuales desde el inicio del ciclo escolar, lo que genera preocupación debido a que se encuentran en una etapa importante de su formación académica.

Asimismo, precisó que alrededor de 60 estudiantes de otros grupos reciben clases al aire libre dentro del plantel, mientras se resuelve la problemática de infraestructura.

La directora manifestó que ya cumplió con los procedimientos administrativos correspondientes y que incluso acudió a Ciudad Victoria para entregar las solicitudes ante las dependencias competentes. No obstante, aseguró que siguen sin recibir una respuesta concreta sobre cuándo podrían comenzar los trabajos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades educativas estatales para que atiendan la petición y brinden una solución a la brevedad, al señalar que es necesario contar con espacios seguros y adecuados para garantizar la educación de los estudiantes.