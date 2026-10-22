Alumnos de Secundaria 11 seguirán esperando por servicio básico

Sergio Castillo, director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), aseguró que el recurso ya está autorizado

Desde el ciclo escolar pasado, los alumnos de la Escuela Secundaria General Número 11 Siglo XXI, ubicada en la colonia Campestre de Reynosa, enfrentan la falta de energía eléctrica. Ahora, la solución tiene fecha tentativa: febrero del próximo año. Al parecer, instalar una subestación eléctrica requiere meses de trámites y espera.

ITIFE confirma recursos para una nueva subestación eléctrica

Sergio Castillo, director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), aseguró que el recurso para la nueva subestación ya está autorizado y que la obra será concursada en los próximos días, con la intención de contratar los trabajos a principios de noviembre.

“He estado en comunicación con el director de la escuela, el profesor Manzano. Ya tenemos autorizado un recurso para atender la nueva subestación eléctrica de ese plantel”, declaró el funcionario.

Castillo explicó que el procedimiento de contratación está por avanzar, aunque la comunidad escolar tendrá que esperar varios meses más para contar con el servicio.

“Ya tenemos recursos autorizados para esta nueva subestación y la estaremos concursando en los próximos días. Vamos a contratar los trabajos, como les comentaba, a inicios de noviembre”, detalló.

Febrero del próximo año es la fecha tentativa para recuperar la luz

Sobre la fecha en que los estudiantes podrían recuperar el servicio eléctrico, el director del ITIFE señaló que la previsión es concluir el proceso hasta febrero del próximo año.

“Yo espero que podamos estar ya en condiciones de otorgarles el servicio por ahí del mes de febrero del próximo año”, indicó.

Mientras tanto, padres de familia y estudiantes decidieron cerrar el plantel como medida de protesta y para exigir condiciones seguras para los menores. La falta de electricidad y los riesgos denunciados mantienen en suspenso las actividades escolares.

Aunque el ITIFE asegura que el recurso está autorizado y que el proceso de contratación está en marcha, la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto tiempo debe esperar una comunidad escolar para contar con instalaciones eléctricas seguras?

Por ahora, la solución tiene fecha tentativa, pero los alumnos siguen esperando. La luz podría llegar en febrero; las clases perdidas y la paciencia de las familias, en cambio, no se recuperan con la instalación de un transformador.