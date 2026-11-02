Alumnos de Reynosa celebran Día de Muertos con gran ofrenda

Estudiantes de la Primaria Nuevo Santander participaron con altares, bailes típicos y un desfile de Catrinas con vestuarios reciclados

Con una monumental ofrenda que ocupa la explanada y el foro de actos cívicos, la Escuela Primaria Nuevo Santander, ubicada en la colonia Jarachina de Reynosa, celebró el Día de Muertos con una muestra de creatividad, tradición y respeto por las costumbres mexicanas.

Considerada como una de las instituciones de educación primaria con el altar de muertos más grande de la ciudad, la escuela reunió a sus alumnos en una celebración donde participaron llevando ofrendas, portando coloridos trajes y presentando bailes típicos alusivos a esta tradición mexicana.

Las actividades también incluyeron un vistoso desfile de Catrinas y Catrines, cuyos participantes lucieron vestuarios elaborados con materiales reciclados, demostrando que la creatividad y el cuidado del medio ambiente pueden combinarse con la preservación de las tradiciones.

La institución cuenta con más de mil alumnos de nivel primaria y ha conseguido despertar entre las nuevas generaciones el interés por mantener vivas estas costumbres, mediante actividades educativas que forman parte del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la colocación de fotografías de maestros que formaron parte de la historia de la institución y que ahora pertenecen al plano espiritual. A través de estas imágenes, los estudiantes recordaron momentos importantes y el legado que dejaron estos docentes en la comunidad escolar.

De esta manera, la Escuela Primaria Nuevo Santander convirtió el Día de Muertos en una oportunidad para fortalecer la identidad cultural, fomentar la convivencia y enseñar a las nuevas generaciones que recordar a quienes se adelantaron en el camino también es una manera de mantenerlos presentes.