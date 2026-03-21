Alumno de secundaria supuestamente armado provoca movilización

Al sitio arribaron unidades de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como prevención

Se registra movilización de las corporaciones de seguridad en Ciudad Victoria, ante el reporte de un alumno supuestamente armado al interior de la Escuela Secundaria General Núm. 7 “Profr. Eleazar Cervantes Gómez”.

Al sitio arribaron unidades de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), a la altura de la calle Felipe Ángeles, en la colonia Adolfo López Mateos de esta ciudad capital.

Los elementos policiacos procedieron a implementar el protocolo y realizaron una revisión minuciosa al interior del plantel educativo, salón por salón, para descartar riesgos y proteger la integridad de las y los alumnos, así como del personal docente y administrativo.

Trascendió que únicamente fue localizada una pistola tipo réplica, ingresada por un alumno de tercer grado de esta secundaria, sin que se dieran a conocer los motivos o la intención de asumir este tipo de actitudes, y serán las autoridades educativas las encargadas de emitir un comunicado para deslindar responsabilidades y brindar atención psicológica al alumno.

El reporte corrió como reguero de pólvora en los grupos de padres de familia, provocando el temor, incluso algunos pasaron por sus hijos a la escuela para prevenir algún tipo de incidente.