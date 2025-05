Alumno de Secundaria causó temor con arma de fuego

Padres de familia del primer grado del Grupo M, de la Secundaria General Número 8 “Profr. Blas Uvalle González”, de Ciudad Victoria, realizaron una manifestación pacífica para exigir una explicación y una sanción ejemplar, para el estudiante que supuestamente ingresó un arma de fuego a las instalaciones del plantel, además reclamaron a los directivos ocultar el hecho y no dar aviso al número de emergencias 911, es decir, no se implementó el protocolo de seguridad.

Jeny Charles Madre de Familia, lamentó se presenten este tipo de situaciones cuando la obligación de los directivos es implementar el protocolo y dar aviso a las autoridades correspondientes, situación que en este caso no sucedió

“Estamos muy preocupados porque se encontró un arma y no se nos avisó, a la hora de salida que nos comunicamos con nuestros hijos ellos nos comentaron, pues ellos estaban aterrados por la situación, imagínese como nos sentimos nosotros como padres de familia, porque como escuela y como institución, no se nos dio un aviso”, expresó por ocupada.

Comentaron que solicitaron una audiencia con la directora del plantel, pero no fueron recibidos por la directora del plantel, Maestra Narda de la Garza Gil.

“Nosotros estamos exponiendo porque no se nos avisó, no es cualquier cosa, el portar un arma en la escuela, no se siguieron los protocolos, no se avisó al 911, entonces nosotros estamos pidiendo una explicación, misma que no se nos da, se no da vueltas y vueltas y otro tipo de argumentos, entonces nosotros como padres estamos muy preocupados y alarmados, queremos que toda la escuela esté enterada de lo que sucedió”, dijo muy alterada.

Hasta el plantel educativo llegaron elementos de la Guardia Estatal, pertenecientes al Grupo Linces, y elementos de la Guardia Nacional, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes, y es que, de acuerdo con la versión de los padres de familia, no se respetó el protocolo en este tipo de situaciones y no se dio aviso a las autoridades correspondientes.

“Hacemos un llamado a la Secretaría de Educación, al órgano interno de control y a la fiscalía general de Justicia, para que hagan su trabajo, que atiendan esta situación y se deslinden responsabilidades”.

