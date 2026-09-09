Alumnas de Veterinaria de la UAT defienden novatada

Rebeca y Renata exhortaron a la comunidad y a la prensa a informarse con responsabilidad y a evitar conclusiones apresuradas

Renata Sofía Ramírez y Rebeca González Garza estudiantes de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en Ciudad Victoria, afirmaron que la novatada que se realiza entre alumnos es de carácter voluntario y que en ningún momento se obliga a participar.

“Estamos sorprendidos de cómo puede llegar a suceder tanto y publicar muchas cosas que no son, cuando todos estuvimos juntos, nunca amarraron al estudiante ni nada, ósea, todos estuvimos juntos nunca nos separamos”. “Era totalmente opcional, no nos obligaron absolutamente a nada y en cualquier momento tu podías parar e irte a tu casa, pues están impactados más que nada porque la mayoría de las cosas que se están diciendo no es verdad”, señalaron las estudiantes.

Estudiantes aseguran que la participación fue voluntaria

Ambas estudiantes desmintieron las publicaciones difundidas en algunos medios, las cuales, dijeron, han magnificado los hechos. “No se obliga a nadie; quienes participan lo hacen por voluntad propia”, señalaron las estudiantes, quienes pidieron prudencia y corroborar la información antes de difundirla.

Rebeca y Renata exhortaron a la comunidad y a la prensa a informarse con responsabilidad y a evitar conclusiones apresuradas que dañen la imagen de la facultad y de los alumnos.

Piden corroborar la información sobre la novatada