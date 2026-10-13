Alumnas de la Normal Mainero denuncian acoso de profesor

Estudiantes en Matamoros realizaron una manifestación para exigir el cese del docente y respuesta a fallas académicas en la escuela.

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Estudiantes de la Escuela Normal J. Guadalupe Mainero realizaron una nueva manifestación para exigir respuestas a las inconformidades que expusieron desde el pasado 21 de septiembre, entre ellas la falta de clases completas y ahora señalamientos de presunto acoso por parte de un profesor.

Durante la protesta, una de las alumnas denunció públicamente que un docente continúa impartiendo clases pese a los señalamientos en su contra. Aseguró que el caso no es reciente y que existen antecedentes y documentación que, de acuerdo con su testimonio, han sido enviados a las autoridades educativas en Ciudad Victoria.

La estudiante señaló que el profesor presuntamente realizó comentarios a un grupo de alumnos para citar a estudiantes mujeres en su domicilio, fuera del horario escolar, con el argumento de revisar sus trabajos. Según su relato, les habría indicado que, si acudían acompañadas de sus padres, estos debían permanecer afuera mientras ellas ingresaban solas a la vivienda.

Asimismo, afirmó que durante las exposiciones académicas el docente habría solicitado a las alumnas utilizar el uniforme de gala, compuesto por chaleco, blusa, falda y tacones, al expresar que le gustaba más cómo se les veían las piernas.

La inconforme sostuvo que estos hechos generan preocupación entre las estudiantes y aseguró que algunas de sus compañeras no han presentado sus testimonios por temor. También afirmó que el maestro cuenta con una denuncia penal relacionada con otra institución educativa y que anteriormente habría sido separado de una escuela secundaria de Matamoros.

La alumna pidió que se investiguen los señalamientos y cuestionó que el profesor continúe frente a grupo. Indicó que la directora del plantel, Patricia Nayeli de la Fuente Rodríguez, conoce la identidad del docente y los antecedentes que, según los estudiantes, existen sobre el caso.

Esta nueva protesta ocurre después de la manifestación del 21 de septiembre, cuando los alumnos denunciaron que recibían alrededor de tres horas de clases al día, pese a tener horarios de hasta nueve horas, además de señalar deficiencias en los espacios y el mobiliario destinados a sus actividades académicas.

En aquella ocasión, la directora reconoció un déficit de horas docentes y explicó que el incremento de la matrícula, de aproximadamente 380 alumnos en 2023 a más de 680 actualmente, había generado dificultades para cubrir las necesidades académicas.

Los estudiantes insistieron en que esperan una respuesta de las autoridades educativas que permita atender sus demandas y esclarecer los señalamientos contra el profesor.

Hasta el momento, con la información disponible, no se cuenta con una postura oficial sobre las nuevas acusaciones ni con una confirmación independiente de los antecedentes mencionados por la alumna.