Alumna del Cbtis 236 consigue Campeonato Nacional en Matemáticas

Yoseline construye un futuro en el campo de la tecnología, donde pone en práctica sus habilidades matemáticas para desarrollar soluciones innovadoras

Jocelyne Guadalupe Silguero Rosas, estudiante de la Especialidad de Programación en el Cbtis 236 de Ciudad Victoria, se destaca no solo por su dedicación académica, sino también por su excepcional talento en matemáticas.

Actualmente cursando el 5to semestre, Yoseline ha alcanzado el título de campeona de matemáticas a nivel nacional, un logro que refleja su arduo trabajo y pasión por esta disciplina.

“Iniciamos con exámenes en línea, de ahí fui seleccionada a la etapa estatal, la primera fue aquí en el Cbtis 236, de ahí recibimos clases en línea para prepararnos, y pasamos pro otras evaluaciones, el grupo que iniciamos unos 100 alumnos se fue reduciendo hasta llegar a los 6 que conformamos la delegación de Tamaulipas en la etapa nacional”, explicó.

Los buenos resultados los obtuvo en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2025, realizada recientemente en Oaxtepec Morelos, en donde compitió con estudiantes de Bachillerato de todo el país.

Su éxito no solo la posiciona como una estudiante ejemplar, sino que también inspira a sus compañeros y a la comunidad educativa. Con su enfoque en la programación, Yoseline está construyendo un futuro brillante en el campo de la tecnología, demostrando que las habilidades en matemáticas son fundamentales para el desarrollo de soluciones innovadoras.

“Les diría que no tengan miedo de intentarlo, si había momentos en los que pensaba en que no iba a poder llegar más halla cuando salía de los exámenes, decía que me fue muy mal y que ya hasta aquí llegué y luego tenía la sorpresa de que era seleccionada para el siguiente nivel, entonces que no tengan miedo de intentarlo, que den su máximo esfuerzo y que al final su dedicación dará frutos”.

Jocelyne Guadalupe Silguero Rosas, también obtuvo el Segundo Lugar en el XXI Concurso Estatal de Estadística y Química 2025 “Mtra. Yolanda Dávila López”, celebrado en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, sin duda, un motivo de orgullo.