Altiplano tamaulipeco sin casos graves de influenza o dengue

Autoridades exhortan a la población a acudir a los módulos a aplicarse las vacunas para protegerse de las enfermedades producto de la temporada invernal

El secretario de salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que el altiplano tamaulipeco no registra números considerables de casos de influenza o dengue en esta temporada de frío.

Los pocos casos que se han presentado se atienden a través de la jurisdicción de Jaumave, que cubre toda la región que comprende 30 mil habitantes en los 5 municipios que son Jaumave, Miquihuana, Palmillas, Bustamante y Tula.

De todos a formas, el funcionó exhortó a la población a acudir a los módulos de vacunación a aplicarse las vacunas para protegerse de las enfermedades producto de la temporada invernal.

Hernández Navarro dijo que de forma rectora, la dependencia se encarga de todo lo relacionado con la salud pública, coordinando al IMSS bienestar, IMSS ordinario, ISSSTE, Pemex y Sedena, trabajando conjuntamente para sectores como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, entre otros.

Atención médica

- La dependencia ha dispuesto de una ambulancia en Palmillas, en conjunto con el Ayuntamiento local, para atender emergencias.

- El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atiende a sectores vulnerables, como mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

Infraestructura de Salud

- La región cuenta con 18 Centros de Salud y un Centro de Salud y de Servicios Ampliados, ubicados en Jaumave, Tula, Miquihuana, Palmillas y Bustamante.