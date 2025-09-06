Altas temperaturas provocan presencia de serpientes en Reynosa

Debido a las altas temperaturas en Reynosa, se ha registrado avistamientos de diferentes tipos de serpientes, ya que estos reptiles, buscan zonas frescas

Las altas temperaturas que se registran en la ciudad están generando un incremento en los avistamientos de serpientes, debido a que los reptiles buscan lugares frescos y sombreados para evitar el sobrecalentamiento, lo cual puede ser mortal para ellos.

En la colonia Rincón de las Flores, vecinos reportaron el ingreso de una víbora a un domicilio, situación que generó alarma entre los habitantes del sector. De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa acudieron al lugar, logrando asegurar al ejemplar y trasladarlo a un hábitat natural y seguro, sin que se registraran personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma en caso de encontrarse con una serpiente y a dar aviso inmediato al número de emergencias, evitando cualquier intento de capturarla o agredirla que pueda poner en riesgo su integridad.

La corporación de auxilio recalcó que este tipo de situaciones son comunes durante la temporada de calor, por lo que se recomienda a las familias mantener limpios los patios, revisar áreas con acumulación de maleza y vigilar especialmente los espacios donde las mascotas suelen descansar.