Altas Cumbres tiene a su propio Indiana Jones: Celestino

Celestino comparte su conocimiento de Altas Cumbres como guía de turistas y acerca a visitantes a sus riquezas naturales

No usa mapa. Usa memoria, astros, vestigios e indicios. Así se orienta Celestino Carrizales González, el mejor guía de turistas de Altas Cumbres, un mágico lugar de la Sierra Madre Oriental a tan solo media hora de Ciudad Victoria.

El hombre que convirtió la exploración de cuevas y sótanos en su pasión de vida, especialmente en los alrededores de esta zona, junto con otras áreas ubicadas atrás de la colonia Echeverria de esta capital, donde comienza la montaña.

Originario del ejido Gallos Grandes, municipio de Tula, Tamaulipas, llegó a Altas Cumbres en 1992, invitado por un amigo, a avecindarse en este lugar. Desde entonces no se ha ido.

“Me empecé a preparar como prestador de servicios a los visitantes, a la gente que venía, luego empecé a auxiliar a la gente en la carretera, accidentes que había y comencé a capacitarme”, recuerda.

Al inicio, su trabajo era auxiliar a los viajeros en la antigua carretera. Hizo cursos otorgados por la Secretaría de Turismo federal sobre rappel, escalada, cañonismo y montañismo, y aprendió primeros auxilios por los accidentes que ocurrían en la carretera, para tratar de servir un poco más.

Su formación no empezó ahí. Sirvió a su país cinco años en el Ejército Mexicano, de 1982 a 1987, y duró un año y medio en la entonces Policía Rural.

“Toda la preparación que tuve yo en la milicia me ayudó mucho, me sé totalmente lo relacionado con la orientación, así mismo por medio de los astros, como por vestigios, como por indicios”, explica.

Esa preparación, dice, brinda mayor seguridad al turista que lo contrata para poder regresar al hogar.

Y es que hay visitantes que ya no quieren solo lo conocido, como el Camino Rojo o la zona arqueológica del Balcón de Montezuma, sino algo más extremo: sendero de montaña y visita a cuevas.

“Yo me especialicé y me apasionó la espeleología. El descenso en cuevas, sótanos y cavernas”, afirma.

En Altas Cumbres y sus alrededores tiene varias cuevas registradas, otras que no están exploradas totalmente. También en la Sierra de Victoria, atrás de la colonia Luis Echeverría donde tiene varias cavernas exploradas.

Aunque reconoce que es poco el turismo que quiere aventurarse a lo extremo, y por eso sobrevive con su negocio de venta de elotes, sigue vigente como guía.

Su número de WhatsApp 834 301 6734, que tiene muchos años con él, anda deambulando por todo el mundo.

Ha recibido llamadas y mensajes de Estados Unidos, de Canadá y de varias partes del mundo, preguntando qué días está abierto el mirador o qué días está disponible para hacerles una visita guiada.

Actualmente está en espera de tres grupos que prometieron venir: uno de Monterrey, otro de Victoria y otro de Coahuila.

De los lugares difíciles que ha visitado, uno de los más espectaculares es Aguacatillos, un sótano de 35 metros verticales, donde se fracturó las costillas.

“Adentro no está tan imponente, pero el exterior en la superficie sí está bastante atractivo. No hay necesidad de hacer una exploración total porque adentro a final de cuentas lo único que encontramos son tres colonias de murciélago. Pero por fuera está bastante atractivo, ese lugar sí lo puedo ofrecer”, cuenta.

Otro es la Travesía de Calamaco, arriba, atrás del Pikachu, una cueva que tiene entrada y salida, en el punto donde hace años se hablaba de hacer el Cristo de la Montaña, casi al mismo nivel donde está la bandera monumental del Ejército Mexicano en esta ciudad.

“Ahí tenemos esa cueva que está bastante interesante, ahí encontré perlas de caverna, estalactitas, estalagmitas, una cascada, muchos atractivos”, dice.

Sobre el trabajo de las autoridades estatales en promoción y rescate de estos sitios, dice estar dispuesto a ayudar en lo necesario en todo lo relacionado a esta actividad.

“Siempre vienen acá y nosotros los acompañamos, yo los apoyo con mi experiencia que tengo de montaña, de vestigios. Aquí han venido cientos de veces a tratar de involucrarnos y pues yo, como siempre, yo estoy puesto y dispuesto, soy materia dispuesta”, señala.

Lo que sí urge, propone, es cultura del cuidado del medio ambiente y señalética.

“Lo que necesitamos, mucha cultura, ahorita por lo pronto, lo que sí urge es señalética. Ya ha habido varias personas mochileras, montañeros. Necesitamos que la gente se involucre más, que aprendan un poco. Yo me ofrezco para enseñarles de lo que es la orientación, cómo se orienta uno en el campo, en montaña, cuando hay sendero, cuando no hay sendero”, concluye.

A sus años, con golpes viejos que ya se cargan, Celestino sigue ahí, para auxiliar. Y si alguien quiere hacer el recorrido, con todo gusto lo acompaña.