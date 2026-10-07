Altamira registra 25 accidentes de moto en septiembre

Advirtió además sobre la presencia de menores de edad conduciendo motocicletas y de adultos que transportan a niños pequeños

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La incidencia de accidentes viales relacionados con motocicletas se mantiene elevada en Altamira; durante septiembre se registraron 25 percances, con saldo de 16 personas lesionadas y una fallecida.

Santiago Cerecedo Maya, director de Tránsito y Vialidad en Altamira, señaló que una parte importante de quienes circulan en motocicleta son jóvenes, sector en el que se han detectado conductas de riesgo como el exceso de velocidad, circular entre vehículos y no respetar las condiciones de seguridad necesarias para transitar en zonas de alta concentración vehicular.

Tránsito advierte sobre conductas de riesgo y menores al volante

Cerecedo Maya destacó que algunos de los percances no pueden atribuirse únicamente a un accidente, pues también existen casos relacionados con imprudencia o negligencia de los propios conductores, quienes no miden el peligro al desplazarse a velocidad inadecuada o realizar maniobras entre automóviles.

Advirtió además sobre la presencia de menores de edad conduciendo motocicletas y de adultos que transportan a niños pequeños, incluso bebés, sin las medidas de seguridad correspondientes.

Señaló que cuando los agentes intervienen para sancionar estas conductas, en ocasiones los padres reclaman por las infracciones o el aseguramiento de las unidades.

El director de Tránsito indicó que el objetivo de estas acciones es prevenir accidentes y evitar consecuencias graves, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a no facilitar vehículos o motocicletas a menores que no cuentan con la edad y condiciones necesarias para conducir.

Imparten pláticas preventivas en escuelas y comunidades

Como parte de las acciones preventivas, Tránsito ha impartido pláticas de orientación en escuelas y comunidades, incluyendo sectores rurales como Cuauhtémoc, Benito Juárez y el sector conocido como El 40, aunque reconoció que todavía falta llegar a más planteles y comunidades debido a la extensión territorial del municipio.

Consideró necesario reforzar la aplicación del reglamento y evitar cualquier tipo de influyentismo cuando un conductor es detenido por una infracción, pues permitir excepciones, dijo, dificulta reducir este tipo de conductas y prevenir nuevos accidentes.