Altamira prepara centro de atención para especies marinas varadas

Señaló que el acuerdo ya fue confirmado y se contempla su desarrollo durante este mes, con la participación de personal especializado de la PROFEPA

El municipio de Altamira prepara la firma de un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para establecer un Centro de Atención a Varamiento de Especies Marinas.

María Luisa Cuevas Rivera, directora de Ecología y Medio Ambiente de Altamira, explicó que este mecanismo permitirá atender casos de mamíferos marinos, como delfines y ballenas, que pudieran quedar varados en Playa Tesoro u otros puntos de la costa altamirense.

Convenio contempla participación de especialistas

Señaló que el acuerdo ya fue confirmado y se contempla su desarrollo durante este mes, con la participación de personal especializado de la PROFEPA y del municipio.

Indicó que la coordinación federal estará a cargo de José Rubalcava, delegado de la PROFEPA en Tamaulipas, además de especialistas que colaborarán en la capacitación y establecimiento de los protocolos de atención.

La funcionaria destacó que, al tratarse de un municipio costero, Altamira busca contar con capacidad de respuesta antes de que se presente algún caso de este tipo.

Biólogos integrarán el equipo municipal

La directora de Ecología detalló que el equipo municipal estará integrado por tres biólogos de la dependencia: Karen Delis Rivera, jefa operativa de la Dirección de Ecología; José de Jesús Hernández y el biólogo Rubén Bonilla, quienes participarán de acuerdo con su experiencia y especialidad.

Añadió que, previo a la operación del centro, será necesario definir mecanismos de trabajo, reunir herramientas y establecer los procedimientos para brindar atención adecuada a los ejemplares que pudieran requerir auxilio.