Altamira impulsa empleo juvenil con 650 oportunidades

La Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2026 reunió a 65 empresas para ofrecer vacantes a jóvenes de Tamaulipas.

Con 65 empresas participantes y alrededor de 650 oportunidades laborales para perfiles operativos, técnicos y profesionistas, autoridades estatales pusieron en marcha en Altamira la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2026, como parte de la estrategia para recuperar y fortalecer el mercado laboral en Tamaulipas.

Durante el evento, el subsecretario de Empleo y Productividad del Gobierno de Tamaulipas, Manuel Reséndiz Gómez, destacó que el objetivo es acercar a los buscadores de trabajo directamente con las empresas y facilitar que quienes actualmente buscan una oportunidad puedan incorporarse al mercado laboral.

“Muchas veces lo único que hace falta es que alguien abra una puerta y dé una primera oportunidad”, expresó ante jóvenes asistentes, a quienes invitó a recorrer los módulos, preguntar por las vacantes, presentar sus perfiles y participar en las entrevistas.

Señaló que una feria de empleo no debe limitarse a la entrega de solicitudes, sino convertirse en el punto de partida de una nueva etapa para quienes buscan incorporarse a una actividad productiva.

Buscan acercar a jóvenes con empresas de Tamaulipas

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, afirmó que el empleo forma parte de las políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas.

Explicó que la administración estatal busca que el desarrollo económico se traduzca en mayores oportunidades, mejores empleos y bienestar para los hogares.

El funcionario destacó además el crecimiento que registra Altamira como polo de desarrollo y sostuvo que la generación de nuevas oportunidades laborales debe mantenerse como una tarea permanente, mediante la coordinación entre autoridades, empresas y organismos dedicados a la vinculación laboral.

Illoldi Reyes subrayó particularmente la importancia de incorporar a las juventudes al desarrollo económico de Tamaulipas, al considerar que este sector requiere acompañamiento durante una etapa de cambios en la que define su futuro profesional y laboral.

“Es nuestra responsabilidad tomar de la mano a las juventudes, hacerlas parte sustantiva de nuestra sociedad que está en vías de transformación y avance”, señaló.

Empresas ofrecen vacantes para distintos perfiles

La feria reunió a empresas que ofertaron puestos para distintos niveles de preparación, con el propósito de que los asistentes pudieran conocer directamente las opciones disponibles y establecer contacto con los empleadores.

Las autoridades estatales destacaron que este tipo de encuentros permiten reducir la distancia entre quienes necesitan un empleo y las empresas que requieren personal, además de impulsar la incorporación de jóvenes al mercado laboral formal.