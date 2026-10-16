Altamira busca regularizar lotes; el Estado prevé dar escrituras

El director estatal del ITAVU, Germán Fernández, informó que el objetivo es concretar la entrega de títulos de propiedad en octubre del próximo año.

Alrededor de 20 mil posibles escrituras fueron identificadas en Altamira como parte de las acciones para avanzar en la regularización de predios y brindar certeza jurídica a las familias que todavía carecen de documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus terrenos o viviendas.

Germán Fernández, director estatal del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), informó que esta cifra se obtuvo tras un mes de trabajo coordinado entre Catastro Estatal, Catastro Municipal y el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, con el propósito de identificar predios susceptibles de regularización y ampliar el número de beneficiarios.

El funcionario destacó la dimensión del reto para Altamira, al señalar que durante los últimos cuatro años se escrituraron alrededor de mil 800 predios en el municipio.

Ante este panorama, consideró que el nuevo esquema de trabajo representa una oportunidad para acelerar los procedimientos y beneficiar a un mayor número de familias.

Como parte de la estrategia estatal, el Gobierno del Estado de Tamaulipas proyecta entregar 30 mil escrituras para octubre de 2027. El programa busca fortalecer la seguridad jurídica del patrimonio familiar mediante la regularización de terrenos y viviendas en distintas regiones de la entidad.

Fernández explicó que los trabajos también se ampliarán a municipios como Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo, donde se pretende identificar más predios susceptibles de escrituración y atender las necesidades de regularización que persisten en el estado.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el titular del ITAVU, el estado de Tamaulipas registra aproximadamente 72 mil 600 posibles necesidades de escrituración. Por ello, las autoridades buscan avanzar mediante la coordinación entre las dependencias estatales y los gobiernos municipales para facilitar los trámites y ampliar la cobertura de los programas.

El director estatal señaló que estas acciones tienen como finalidad que más familias tamaulipecas obtengan documentos que les proporcionen certeza jurídica sobre su patrimonio.