Altamira avanza en la construcción del nuevo CECI

El centro impulsado por el Instituto Mexicano del Seguro Social podría iniciar obras entre julio y septiembre para apoyar a madres trabajadoras

Avanza en Altamira el programa de construcción del Centro de Educación y Cuidado Infantil, conocido como CECI, antes denominado guardería, proyecto que forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidencia de la república.

Actualmente, el recurso para Altamira ya se tramita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central, mientras que el terreno fue donado por el Ayuntamiento y la documentación se encuentra en revisión en el Congreso del Estado.

Germán Fernández Guzmán, coordinador de delegaciones de ITAVU en Tamaulipas, explicó que, de acuerdo con lo proyectado, las obras podrían iniciar entre julio y septiembre, una vez que se autorice el presupuesto federal y se concluya el proceso de licitación.

El tiempo estimado de construcción es de seis a siete meses, por lo que se prevé que el centro esté concluido en diciembre de este mismo año.

El CECI de Altamira tendrá capacidad para atender a 250 o 150 menores, dependiendo del modelo autorizado, y estará dirigido principalmente a madres trabajadoras afiliadas al IMSS.

El proyecto forma parte de un paquete de 40 centros contemplados para Tamaulipas durante el sexenio, distribuidos en diversos municipios. El objetivo es fortalecer el apoyo a madres trabajadoras, brindando espacios seguros y adecuados para el cuidado infantil.