Alistan en Matamoros la segunda edición de su maratón

La competencia deportiva se realizará el 29 de noviembre con el aval federativo y la expectativa de generar un fuerte impacto en el comercio local.

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Matamoros se prepara para recibir nuevamente a corredores locales, nacionales e internacionales con la segunda edición del Maratón Bicentenario, una competencia que busca consolidarse dentro del calendario deportivo de Tamaulipas y atraer visitantes que impulsen la actividad turística y comercial de la ciudad. Para este año, los organizadores contemplan reunir a 2,300 participantes y generar una derrama económica estimada en 16 millones de pesos.

El secretario de Turismo municipal, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que la competencia se realizará el próximo 29 de noviembre y que la proyección económica corresponde al movimiento que se espera durante todo el fin de semana, tomando como referencia los resultados de la edición anterior y el incremento en el número de corredores.

El funcionario explicó que esta derrama no representa dinero que ingrese directamente a las arcas municipales, sino recursos que circularán entre los negocios y prestadores de servicios, a través del consumo de gasolina, hospedaje, alimentos y otros servicios turísticos.

Señaló que el propósito es aprovechar la llegada de deportistas y acompañantes para beneficiar a las familias de Matamoros, además de fortalecer la promoción de la ciudad como sede de competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

Como antecedente, la edición de 2025 reunió a más de mil 700 corredores, de acuerdo con información publicada por el Ayuntamiento de Matamoros. Para este año, la convocatoria contempla un cupo de 2 mil 300 participantes, distribuidos en las distancias de maratón, medio maratón, 10 y 5 kilómetros.

La salida está programada para las 5:30 de la mañana, mientras que la entrega de paquetes para los participantes se realizará el sábado 28 de noviembre. El evento cuenta con el respaldo de autoridades estatales y municipales, así como de la empresa organizadora Bike and Run y el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

En cuanto a las categorías, Hernández Rodríguez indicó que se contempla la participación en libre, máster y veteranos. Sobre la inclusión de una categoría para personas con discapacidad, reconoció que es un aspecto que deberá evaluarse, tomando en cuenta las solicitudes que se reciban y las condiciones necesarias para garantizar la participación de estos atletas.

Respecto al recorrido, el secretario destacó que las condiciones mayormente planas de Matamoros representan una ventaja para quienes buscan mejorar sus marcas. Explicó que especialistas revisaron la ruta antes de otorgar la certificación correspondiente, lo que abre la posibilidad de que los corredores busquen tiempos que cumplan con los requisitos de clasificación para el Maratón de Boston, siempre que satisfagan los criterios establecidos por esa competencia.

La segunda edición del Maratón Bicentenario representa así una apuesta por combinar el deporte con la actividad turística y económica, con la expectativa de superar la participación del año anterior y generar beneficios para los establecimientos que recibirán a corredores y visitantes durante el último fin de semana de noviembre.