Alista Tampico restauración de Antigua Aduana Marítima

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que los trabajos de restauración de la Antigua Aduana Marítima de Tampico reportan un avance del 65% al 90%.
Sostuvo que la intención de las autoridades es que el inmueble quede listo a finales de noviembre para recibir a los visitantes durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en Tampico.
Licitaciones y proyectos para la reconversión turística
Dijo que se contempla realizar licitaciones para la instalación de restaurantes y un museo, con el propósito de convertirlo en un nuevo atractivo turístico y avanzar posteriormente hacia la reconversión del malecón de la Aduana.
Señaló además que se labora directo con prestadores de servicios turísticos, a fin de que estén preparados para atender a los visitantes que llegarán a Tampico con motivo del encuentro nacional.