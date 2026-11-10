Alista Protección Civil operativo contra pirotecnia pirata

Luis Gerardo González, titular de Protección Civil, indicó que la recomendación es comprar con toda la seguridad y únicamente en lugares permitidos

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Protección Civil del Estado se prepara para la temporada decembrina con operativos y capacitación a vendedores formales de pirotecnia, para evitar tragedias por el mal manejo de pólvora, informó el coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González De La Fuente.

El funcionario explicó que los puntos de venta formales, como los ubicados en el 40 Juárez y en la carretera Interejidal en Ciudad Victoria, operan con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional y con su programa interno y documentos de Protección Civil en regla.

“Son establecimientos formales y bueno, invitar a la población que no compre en establecimientos informales”, dijo.

La recomendación a la ciudadanía es comprar con toda la seguridad y únicamente en lugares permitidos.

En la capital del estado se instalan de manera formal alrededor de 7 a 8 comerciantes, mientras que a nivel estatal el padrón es de 20 a 22 puntos con permisos vigentes.

González De La Fuente señaló que la temporada fuerte inicia en diciembre, pero ya se realiza capacitación previa de la mano con proveedores y vendedores, quienes deben contar con extintores y saber usarlos.

Indicó que también realizan operativos en conjunto con Guardia Estatal, Fiscalía y la Defensa para el retiro de puntos irregulares y que las sanciones por faltas van desde mil hasta cinco mil UMAS, dependiendo de la gravedad.

La venta permitida es de hasta cuatro kilos de pirotecnia por persona y está prohibida la venta a menores de edad.

“Hasta el momento los establecidos no hemos llegado a sanción, porque han hecho bien su trabajo”, aclaró.

Antecedentes que alertan

En Tamaulipas los incidentes no son menores. El 24 de diciembre de 2019, el mercadito “La Feria del Cohete” ubicado en el 45 Juárez de Ciudad Victoria explotó, dejando siete personas lesionadas, tres de ellas con quemaduras de primer y segundo grado, incluida una mujer embarazada. La causa fue el empacado de pirotecnia dentro del local.

Más reciente, en febrero de este año, al menos 10 personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor, por una explosión de cohetes durante un velorio en el panteón Jardines del Recuerdo de Ciudad Victoria, luego de que la mecha cayera en una bolsa con 40 juegos pirotécnicos.

A nivel nacional, apenas el 2 de noviembre pasado, un puesto sin permisos que vendía pirotecnia afuera del panteón de Xilitla, San Luis Potosí, explotó y dejó cinco heridos y vehículos incendiados, lo que reforzó el llamado a los municipios a no autorizar ventas en zonas de alta concentración.

Por ello, Protección Civil reiteró el llamado a comprar solo en lugares formales y a reportar la venta clandestina.