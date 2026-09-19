Alista CFE jornada de regularización en Reynosa

La empresa del Estado realizará la jornada "CFE en tu colonia" el sábado 19 de septiembre en la escuela primaria Lauro Aguirre.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fortalecerá el acercamiento con los usuarios de Reynosa mediante la jornada “CFE en tu colonia”, estrategia que busca facilitar la atención, orientación y regularización de los servicios de energía eléctrica, en coordinación con los municipios de Tamaulipas.

Personal de la zona Reynosa Golfo Norte, que comprende Reynosa, Río Bravo, Nuevo Progreso y Díaz Ordaz, realizará esta jornada el próximo sábado 19 de septiembre, en la escuela primaria Lauro Aguirre, ubicada sobre la avenida Héroes de la Reforma, en la colonia Benito Juárez, a una cuadra de la Plaza 21 de Marzo.

La brigada permitirá a los usuarios recibir orientación personalizada sobre contratos nuevos, actualización de datos, regularización de servicios, aclaraciones y dudas relacionadas con el suministro eléctrico, con participación de diferentes áreas de la CFE.

La dependencia destacó que el objetivo principal es ayudar a los usuarios a regularizar su situación y mantener sus servicios en orden, además de promover los beneficios de contar con instalaciones seguras y tarifas autorizadas. También se busca prevenir problemas como sobrecargas y apagones derivados de situaciones irregulares.

De manera especial, se aclaró que esta jornada no representa una campaña de cortes masivos ni de multas, como se ha venido confundiendo en redes sociales. Se trata de un acercamiento directo con la ciudadanía para encontrar soluciones y facilitar la recuperación y regularización de los servicios de energía eléctrica.

La CFE también recordó que el recibo de pago de electricidad no solamente funciona como comprobante del servicio, sino que constituye un documento oficial que puede ser requerido para realizar diversos trámites ante instituciones federales y gubernamentales.

Con esta jornada, la Comisión Federal de Electricidad busca acercar sus servicios a las colonias y atender directamente las necesidades de los usuarios, privilegiando la orientación y la regularización antes que las complicaciones que puede generar una situación irregular.