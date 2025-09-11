Alimenta a perros de la calle y pide ayuda para salvarlos

Fernando Palmer es un fotógrafo que diariamente sale a las calles de Nuevo Laredo no solo a capturar imágenes, sino también a salvar vidas

Desde antes de la pandemia, el profesional de la lente dedica su tiempo y recursos al rescate de perros en situación de calle, que enfrentan la desnutrición y la sarna, pero lo más duro es el abandono y la indiferencia.

Palmer cuida a seis perros en su casa, porque no hay espacio para más, así que en siete lugares distintos alimenta y brinda agua a más de 15 perros con sus recursos propios, todos los días.

“Yo todas las tardes voy a cinco, seis lugares a proporcionarles este alimento, cuando es croqueta o les coso gandallas para que ellos coman, para que ellos estén comiendo.

“Son como unos 15 o más perros los que visito. Aparte los de mi casa, que es muy pequeña, tengo seis porque no tengo más espacio, aparte que los animales son muy territoriales, si hay varios machos van a estar peleando”, expresó.

Palmer pide el apoyo de algún veterinario para que le ayuden a curar a los animales, y también pide la intervención de las autoridades de cualquier nivel de gobierno, para salvar a los callejeritos.

“Yo nomas lo que deseo es que me ayuden, que tenga un soporte de algunos veterinarios, algunos médicos, para venir a curarlos. Mírelos usted cómo están, si ya tuvo un acercamiento en su piel, da lástima, y estoy seguro que tienen parasitosis y algo de anemia.

“Sí comen, quiere decir que no están enfermos así de últimas, en lo que cabe están bien”, mencionó.

También hace un llamado urgente a las autoridades para implementar campañas de vacunación contra la sarna y programas de alimentación.

Finalmente, Palmer exhorta a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo con acciones sencillas pero vitales: ponerles agua, darles alimento y recordar siempre que salvar a un perro callejero es salvar una vida.

“Si alguien quiere ayudar no me ayude con dinero, ayúdeme con materiales, con medicinas, o físicamente que venga, para que vea cómo están los animales, que no estoy engañando ni quiero nada para mí, porque si no, Dios me va a castigar”.

Y es que cada perro rescatado no solo recupera fuerzas, también recupera la esperanza. En cada mirada limpia después del dolor, en cada cola que vuelve a moverse, está la prueba de que un acto de bondad puede cambiarlo todo.

“Tal vez no podamos salvar a todos los perros del mundo, pero para el que recibe nuestra ayuda, habremos salvado su mundo entero”, aseveró.