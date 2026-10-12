Alianza industrial apoyará a comunidades en Tamaulipas

Eliezer Garza Ortiz, presidente de AISTAC, anunció un plan coordinado con asociaciones civiles para optimizar recursos en la región.

La Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas busca fortalecer los vínculos entre el sector empresarial y las organizaciones civiles para canalizar apoyos hacia las comunidades que más lo necesitan.

El presidente de la AISTAC, Eliezer Garza Ortiz, informó que durante 2026 se conformó un comité de sostenibilidad que amplía el trabajo que anteriormente se realizaba en materia de seguridad y medio ambiente, incorporando también aspectos económicos y sociales.

Explicó que uno de los objetivos es establecer un puente más sólido con las asociaciones civiles que mantienen contacto directo con la población, a fin de identificar necesidades específicas y orientar los recursos que destinan las empresas a programas de apoyo social.

Señaló que, hasta ahora, estas acciones se desarrollaban de manera aislada, por lo que buscan mejorar la coordinación para lograr una atención más puntual a los sectores vulnerables.

Garza Ortiz destacó que esta nueva estrategia pretende fortalecer la colaboración entre la industria y la sociedad, mediante una mayor comunicación con las organizaciones civiles que conocen de primera mano las necesidades de las comunidades del sur de Tamaulipas.

El propósito es avanzar hacia un modelo de sostenibilidad que integre el cuidado ambiental, el desarrollo económico y el bienestar social de la región.