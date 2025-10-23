Alianza Cristiana impulsa colecta para afectados de Veracruz

La Iglesia Alianza Cristiana informó que la colecta permanecerá abierta, por lo que invitó a la comunidad de Reynosa a mantener su participación con donativos

La Iglesia Alianza Cristiana de Reynosa lanzó un llamado a la sociedad para sumarse a la colecta de alimentos y artículos de primera necesidad destinados a las familias afectadas por las recientes inundaciones en el estado de Veracruz.

Ubicada sobre el bulevar Hidalgo, en su conexión con el bulevar del Maestro, la congregación logró reunir y enviar un camión completo cargado con ayuda humanitaria. El apoyo incluye ropa, calzado, artículos de higiene personal, escobas, trapeadores, detergentes y, principalmente, toneladas de alimentos enlatados y productos no perecederos.

Entre los alimentos recolectados destacan productos listos para consumir y también ingredientes para la preparación de distintos platillos, con el objetivo de atender las necesidades alimentarias más urgentes de las familias que continúan enfrentando dificultades tras los daños ocasionados por las lluvias.

