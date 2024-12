Alfredo Durán: un vida dedicad a divertir como 'Botoncito'

Con 62 años de trayectoria, Alfredo Castillo Durán, ha dejado una huella imborrable en la ciudad de Reynosa y en las múltiples generaciones que han disfrutado de sus presentaciones como el icónico payaso "Botoncito Pisa Recio Ronca Fuerte". Este personaje no solo ha sido sinónimo de risas y alegría, sino también de dedicación y constancia, cualidades que le han valido ser coronado como "El Rey de los Payasos" por 12 años consecutivos.

"Es un respeto a mis años de trayectoria", comenta Alfredo, quien ha dedicado su vida a mantener el humorismo sano y limpio a pesar de los cambios sociales y la evolución del lenguaje, marcados por el uso frecuente de palabras altisonantes. "Cuando tienes una trayectoria y un trabajo sano, limpio, la gente se ríe, porque el payaso no necesita ser brusco", afirma.

Su historia es tanto de risas como de transformación. Antes de convertirse en payaso, Alfredo fue boxeador. Sin embargo, el personaje de "Botoncito" marcó un antes y un después en su vida. "Me quité de boxeador, pero aquí estoy y no me arrepiento. Mientras Dios me dé fuerza, aquí habrá Botoncito para rato", asegura.

La dedicación de Alfredo ha inspirado a nuevas generaciones de payasos en Reynosa. Entre ellos se encuentra Suspiros, quien lleva nueve años en este arte y destaca lo gratificante que es generar sonrisas. "Es complicado mantener el humorismo blanco, pero cuando un niño ve algo que le impacta, es una sensación muy bonita", expresa.

En casa, Botoncito también es sinónimo de alegría. Su esposa, Belén Escobedo, comparte cómo es vivir con él: "La vida siempre es con humor. Cuando no es una cosa, es otra. Así es más o menos".

La vida de Alfredo Castillo, marcada por el colorido de los trajes y la calidez de las sonrisas, continúa siendo motivo de celebración, especialmente en diciembre, cuando se festeja el Día del Payaso. "Mientras la salud me acompañe, seguiré llevando alegría a todas las fiestas", concluye el Rey de los Payasos de Reynosa.

