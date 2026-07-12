Alertan sobre riesgo en el entronque a Santa Engracia

Ciudadanos solicitan a las autoridades instalar reductores de velocidad, mejorar la señalización preventiva y colocar alumbrado en el entronque

Habitantes del poblado Santa Engracia que comprende comunidesse de Hidalgo y Güémez han manifestado su preocupación por la falta de reductores de velocidad en el entronque con la carretera Victoria-Monterrey.

Señalan que el punto se ha vuelto peligroso para automovilistas y peatones debido al exceso de velocidad con el que transitan vehículos de carga y particulares.

Antecedentes de accidentes lamentables

De acuerdo con reportes ciudadanos, en este entronque se han registrado múltiples accidentes, algunos con consecuencias fatales.

Anteriormente el tramo contaba únicamente con dos carriles, pero tras la ampliación se incorporó un carril intermedio que funciona como zona de espera para los automovilistas que buscan incorporarse a la carretera Santa Engracia.

Sin embargo, esta modificación no contempló medidas de seguridad como topes, vibradores o señalización suficiente, lo que ha derivado en que conductores que circulan a alta velocidad no alcancen a frenar a tiempo.

Automovilistas aseguran que ya son varios los percances en los que se han visto involucrados vehículos que intentan entrar o salir del poblado.

Piden intervención inmediata de autoridades

Ante esta situación, ciudadanos solicitan a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que intervengan de manera urgente para instalar reductores de velocidad, mejorar la señalización preventiva y colocar alumbrado en el entronque.

Piden también mayor presencia de Tránsito Estatal en horas pico para regular el flujo vehicular y evitar más tragedias.

Recomendaciones para automovilistas

Mientras se atiende la problemática, se recomienda a los conductores reducir la velocidad al aproximarse al entronque, respetar el carril intermedio como zona de alto total y no realizar rebases en el área.

A quienes circulan por la carretera principal se les exhorta a estar atentos a los vehículos que intentan incorporarse desde Santa Engracia y ceder el paso cuando sea necesario.

Los habitantes reiteran que la instalación de reductores de velocidad es una medida urgente para salvaguardar la vida de quienes transitan diariamente por este punto.