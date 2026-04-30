Alertan sobre la violencia infantil en Reynosa

La procuradora de la Defensa del Menor, Frida Paoleti Leyva, señaló que uno de los casos más preocupantes es el de menores que viajan solos

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, autoridades en Reynosa advierten que la realidad para muchos menores en la frontera dista de ser festiva, al persistir diversos tipos de violencia que afectan su desarrollo y bienestar.

La Procuraduría de la Defensa del Menor mantiene un registro constante de las condiciones que enfrentan niñas y niños de distintas nacionalidades que llegan a esta ciudad, particularmente aquellos que son repatriados o migran sin compañía.

La procuradora de la Defensa del Menor, Frida Paoleti Leyva, señaló que uno de los casos más preocupantes es el de menores que viajan solos y son expuestos a múltiples riesgos durante su trayecto.

“Por ejemplo, el tener a nuestros niños repatriados viajando solos y que llegan aquí con nosotros al DIF, eso es una violencia porque son niños desde recién nacidos hasta 17 años que están cruzando por el río, que están cruzando con gente que luego los secuestra”, expresó.

Asimismo, la dependencia alertó sobre otros tipos de violencia que pueden presentarse incluso dentro del entorno familiar, como la exposición de menores en plataformas digitales, lo cual puede tener consecuencias a largo plazo.

“El filtrar fotos de niños, niñas o adolescentes, obviamente con contenido sexual, es un delito muy penado, el filtrar fotos de niños también es un delito, porque hay una huella cibernética que queda de estos niños, por ejemplo, los niños que fueron víctimas de violencia van a ser adultos o, siendo niños, tienen acceso a medios electrónicos, en donde se ven que fueron víctimas de un delito, que tuvieron alguna situación y es revictimizarlos y crearles una herida constante a estos niños”, explicó.

Otra problemática señalada por las autoridades es la explotación laboral infantil, en la cual, advirtieron, también participa la sociedad al contribuir económicamente a esta práctica.

“Tú, como ciudadano, si le das una moneda a un niño, tú lo estás violentando porque estás contribuyendo a su explotación, así de sencillo, nos guste o no nos guste la palabra, eso es explotación. Un niño en la calle con el papá genera más de 2000 pesos al día, entonces no porque lo veas bajo cierta condición, te dé lástima y creas que le estás haciendo un favor, el niño no va a recibir nada de eso, porque el niño no come, el niño no vive adecuadamente, el niño no va a la escuela y el niño, además, está siendo violentado al estar en el frío, la lluvia, el sol”, puntualizó.

Ante este panorama, las autoridades calificaron como alarmantes las cifras registradas en la ciudad y reiteraron el llamado a la población para denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de la niñez.