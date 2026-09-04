Alertan sobre fraudes en venta de terrenos irregulares en Reynosa

El edil recomendó a quienes planean comprar una propiedad verificar que el inmueble cuente con una escritura legal y no únicamente con una carta de posesión

Previo a su segundo informe de gobierno, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, advirtió sobre los riesgos de adquirir viviendas o terrenos que no cuentan con escrituras y permisos oficiales, situación que puede derivar en fraudes y graves afectaciones para las familias.

El edil recomendó a quienes planean comprar una propiedad verificar que el inmueble cuente con una escritura legal y no únicamente con una carta de posesión, además de consultar el Atlas de Riesgo y acudir a Desarrollo Urbano para confirmar que el terreno sea apto para construir.

Peña Ortiz señaló que actualmente existen colonias asentadas cerca de canales y lagunas que enfrentan inundaciones recurrentes debido a que fueron construidas sin los permisos correspondientes, por lo que llamó a las nuevas generaciones a evitar repetir este tipo de situaciones.

“Por eso, cuando compren una vivienda, tienen que checar dos cosas principalmente: la primera, que te estén vendiendo una escritura, no una carta de posesión, porque una carta de posesión y nada son lo mismo, no significa que seas el dueño de la propiedad”, explicó.

El alcalde agregó que también es indispensable revisar el Atlas de Riesgo y verificar ante Desarrollo Urbano que el terreno sea adecuado para construir, con el propósito de evitar que las familias establezcan su patrimonio en zonas que representen un peligro.

“Algo muy importante es checar el Atlas de Riesgo y sacar los permisos en Desarrollo Urbano para que tú sepas que donde estás construyendo no es un lugar apto para construir y que tu familia no va a tener ningún problema”, señaló.

Peña Ortiz advirtió que las consecuencias de construir en sectores irregulares ya son visibles en distintas zonas de Reynosa, principalmente durante las lluvias torrenciales.

“El día de hoy hay muchas colonias pegadas a la laguna que se inundan porque esas colonias no sacaron el permiso de construcción y son colonias que no debieron de haber existido y que el día de hoy la gente que vive ahí tiene severas afectaciones cada vez que viene una lluvia torrencial”, declaró.

Ante esta situación, el presidente municipal insistió en la importancia de que las nuevas generaciones verifiquen la legalidad y las condiciones de los terrenos antes de adquirirlos o iniciar una construcción, para evitar poner en riesgo su patrimonio y la seguridad de sus familias.