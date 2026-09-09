Alertan por tormentas, calor y fuertes vientos en Tamaulipas

El funcionario advirtió que continuará un ambiente muy caluroso, con sensaciones térmicas estimadas entre 44 °C y 48 °C en algunas regiones

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, informó que se registra importante actividad de tormentas sobre los municipios de Jiménez, Abasolo y el sur de San Carlos, Tamaulipas.

El funcionario señaló que las tormentas se presentan con lluvia fuerte, descargas eléctricas y ráfagas de viento que superan los 40 km/h. Explicó que los núcleos de tormenta avanzan lentamente hacia el norte, por lo que la actividad meteorológica podría extenderse gradualmente a sectores cercanos.

Piden extremar precauciones por las tormentas

Ante este panorama, González de la Fuente exhortó a la población a extremar precauciones y a seguir las recomendaciones de los departamentos municipales de Protección Civil.

La Coordinación Estatal de Protección Civil pronostica además que al finalizar la tarde y durante la noche habrá nuevamente tormentas y chubascos dispersos en la Zona Centro, el Altiplano, la Región Cañera y la Zona Noroeste.

Persistirán el calor y las fuertes rachas de viento

El funcionario advirtió que continuará un ambiente muy caluroso, con sensaciones térmicas estimadas entre 44 °C y 48 °C en algunas regiones, y surada con rachas de viento de 45 a 65 km/h.

Se recomienda mantenerse hidratado, evitar actividades al aire libre en horas de máximo calor y resguardarse en lugares seguros durante las tormentas.