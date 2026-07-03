Alertan por temperaturas de hasta 40 grados en Tamaulipas

Protección Civil advirtió que el intenso calor continuará en Tamaulipas, donde se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta meteorológica por el intenso calor que continuará afectando al norte del país, con temperaturas que en Tamaulipas podrían alcanzar entre los 35 y 40 grados Celsius.

El aviso forma parte del pronóstico para el noroeste del país, donde estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa registrarán temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones para prevenir golpes de calor, deshidratación y otras afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

Recomiendan reforzar medidas de prevención

Protección Civil pidió a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran utilizar protector solar, cubrir la cabeza con gorras o sombreros, mantenerse en lugares frescos y ventilados, además de consumir abundantes líquidos durante el día para evitar la deshidratación.

La dependencia informó que continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y recordó que la prevención es la mejor herramienta para reducir riesgos durante esta temporada de calor.

Valle Hermoso mantiene vigilancia

Autoridades de Protección Civil de Valle Hermoso también hicieron un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas, ya que las altas temperaturas persistirán durante los próximos días.

El subdirector de la dependencia, Jorge López Tovar, informó que recientemente las sensaciones térmicas alcanzaron hasta los 43 grados centígrados en el municipio, por lo que se mantiene la vigilancia y el exhorto a proteger la salud.

Las autoridades reiteraron que el calor extremo puede provocar afectaciones importantes, por lo que recomendaron mantenerse hidratados, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.